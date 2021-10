Alençon. Normandie : un festival du bien vieillir à domicile

Du lundi 12 au vendredi 16 mars, la seconde édition du festival " Bien vivre à domicile et bien vieillir " est organisé au pôle santé de l'IAE de Caen, à l'IUT Alençon, au pôle régional à Rouen et au Gérontopôle du Havre. Son ambition est de favoriser les rencontres et échanges entre professionnels, particuliers, parents, aidants, enseignants, chercheurs et étudiants.

Professionnels et familles

Dans un contexte démographique régional où le vieillissement de la population est de plus en plus prégnant, il s'agit d'informer : non seulement les professionnels, mais aussi le grand public, confronté à ces situations. Manon, en licence Pro " service à la Personne ", à Alençon. L'une des organisatrices de ce festival :

Manon Impossible de lire le son.

Au programme du festival " Bien vivre à domicile et bien vieillir " : un film sur la maladie d'Alzheimer pour l'ouverture du festival lundi 12 mars après-midi à l'IUT d'Alençon, des conférences, mais aussi des activités de mise en situation des aidants, mercredi 14 mars.

Solène, l'une des organisatrices de cette journée :

Solène Impossible de lire le son.

Chacun peut librement et gratuitement participer aux différentes activités proposées par la seconde édition de ce festival Normand. Retrouver ici le programme détaillé des animations.

A LIRE AUSSI.

Dépendance: créé en 2016, le "droit au répit" encore peu utilisé par les "aidants" familiaux