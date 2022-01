Rendez-vous sur la plage de Montmartin-sur-Mer (Manche) et découvrez des activités et des animations gratuites en journée et des concerts tous les soirs avec Chinese Man, Soul Wax, Nina Hagen et près de 40 concerts.

Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur chaufferdanslanoirceur.org

Écoutez, Isiah Morice, organisateur du festival :