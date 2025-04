À l'ombre des dunes et au rythme des concerts, Tendance Ouest et Chauffer dans la Noirceur ensemble pour 2025

Sur fond de mer, de nature sauvage et d’énergies libres, Chauffer dans la Noirceur reste un festival musical à taille humaine, très apprécié et engagé avec de belles valeurs : programmation alternative, découvertes d’artistes, éco-responsabilité et liberté créative.

Au programme de cette 32ᵉ édition : Pongo, Saïan Supa Celebration, La Mano 1.0, Queen Omega & The Royal Souls, Crystal Murray, et bien d’autres, sans oublier les performances et les animations gratuites pour vivre pleinement cette parenthèse musicale au bord de l’eau.



Chauffer dans La Noirceur est reconnu comme un festival où il fait bon vivre et où l'on vient pour faire de véritables découvertes musicales.

Un festival éco-responsable au cœur d'un site naturel protégé



Installé sur la plage préservée de Montmartin-sur-Mer, Chauffer dans la Noirceur offre aux festivaliers un cadre naturel exceptionnel. De plus, de 10h à 17h30, le site reste accessible gratuitement à tous, pour profiter pleinement d’un espace ouvert et vivant.

Sous son chapiteau, le festival multiplie les initiatives pour limiter son impact environnemental et favoriser l’échange : restauration locale bio et équitable (épicerie, rôtisserie, foodtrucks), toilettes sèches innovantes ("Les copeaux dans la noirceur"), tri sélectif intelligent, mégots-box gratuites et distribution de sacs-poubelles dès l'entrée sur la plage.

La démarche “verte” se retrouve aussi dans la communication — papier recyclé, encres végétales — et jusque dans le merchandising, avec des vêtements équitables en coton bio, lin normand, et des T-shirts surcyclés en partenariat avec l’AFERE, boutique solidaire.

Côté énergie, Chauffer dans la Noirceur va encore plus loin : éclairage LED optimisé, carburant vert, panneaux solaires pour alimenter plusieurs concerts grâce à Pikip Solar, et un parking à vélo sécurisé pour encourager les mobilités douces.

En complément, des navettes gratuites sont mises en place pour les festivaliers, et une grande enquête sur la mobilité est proposée pour continuer d'améliorer les déplacements futurs.

Avec cette nouvelle signature, Tendance Ouest réaffirme son soutien à ce partenaire local offert aux festivaliers normands attentifs à la nature qui les entoure en plein coeur de l'été.

Rendez-vous du 11 au 13 juillet 2025 à Montmartin-sur-Mer. La scène, la plage et l’aventure Chauffer vous attendent !

Côté billetterie, profitez de la prévente à 28.99€ le pass journée et 65.99€ le pass 3 jours. Vous pourrez très bientôt remporter vos précieuses places pour profiter de ce beau week-end en perspective.