Caen. Bientôt une Maison des Chercheurs pour héberger des scientifiques du monde entier

La première pierre du chantier pour la Maison des Chercheurs a été posée vendredi 25 juillet, au cœur du Science Park EPOPEA, la zone dédiée à la recherche et l'enseignement supérieur au nord de Caen. Ce projet de Maison des Chercheurs a pour but d'héberger les scientifiques du monde entier, ainsi que de créer une nouvelle résidence étudiante.

En quoi cela va consister ?

Chaque année, l'ensemble des établissements de recherche du Science Park EPOPEA accueille près de 1 000 chercheurs internationaux. Il fallait donc un établissement qui puisse les héberger correctement, puisque jusqu'à maintenant les scientifiques logeaient dans les hôtels environnants, ou dans une maison d'hôte du Ganil, jugée trop vétuste.

Dominique Goutte est vice-président en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et du développement durable à Caen la Mer, et président de l'association EPOPEA. Selon lui, la Maison des Chercheurs, "non seulement est faite pour héberger les gens, mais aussi pour qu'ils se rencontrent".

Dominique Goutte, Vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et président de l'association epopea

En effet, la Maison des Chercheurs favorisera l'échange entre les scientifiques, la convivialité et le partage d'informations. "Nous voulions accueillir les chercheurs, mais surtout leur donner envie de revenir et d'investir", a poursuivi le maire de Caen Aristide Olivier.

Dominique Goutte est vice-président en charge de l'enseignement supérieur, recherche et développement durable à Caen la Mer, et président de l'association EPOPEA. - Lise Crocquevieille

Une nouvelle résidence étudiante de 3 220m2

En plus de ce bâtiment dédié à loger les scientifiques, le projet a pour but également de construire une nouvelle résidence étudiante, face à une demande croissante de logements étudiants sur le territoire de Caen la Mer. La résidence sera dotée de 142 studios modernes et fonctionnels. Pour les studios meublés de 20m2, le loyer sera de 340€ charges comprises. Les étudiants bénéficieront également de plusieurs services : conciergerie, laverie, salle de sport, location de vélos et trottinettes électriques (tarification supplémentaire pour ces services).

L'établissement baptisé "Maison des chercheurs Josette Travert"

Professeure des universités en chimie et biochimie analytique, et présidente de l'université de Caen Normandie en 2006, la future Maison des Chercheurs sera baptisée au nom de Josette Travert, décédée en 2018. Tout au long de sa carrière, elle a profondément été investie dans le suivi et la promotion du plateau nord, devenu aujourd'hui EPOPEA.

Une livraison prévue pour 2027

Cet été commencent les travaux de terrassement et d'aménagement. Au printemps 2027 est prévue la livraison de la résidence étudiante, puis en décembre de la même année, la livraison de la Maison des Chercheurs Josette Travert.