Caen. L'eurodéputée Emma Fourreau, emprisonnée en Israël, entame une grève de la faim

La Flottille de la Liberté naviguait vers Gaza dans l'espoir de briser "le blocus alimentaire" imposé par Israël depuis des années. A bord du Handala se trouvait notamment Emma Fourreau, jeune députée européenne membre de La France insoumise, et originaire de Caen. A l'image du Madleen, où se trouvaient notamment Rima Hassan et Greta Thunberg, elle espérait apporter de l'aide, mais aussi et surtout un soutien médiatique et politique à la cause de la population.

Arraisonnement dans les eaux internationales

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet, alors que le bateau se rapprochait des côtes de Gaza, mais se trouvait toujours dans les eaux internationales, celui-ci a été pris d'assaut par des soldats de l'armée israélienne. Les membres de l'équipage ont alors jeté leurs téléphones à l'eau, tandis que leur arrestation était filmée et retransmise en direct.

Le bateau a ensuite été dirigé vers Ashdod en Israël. "Emma va bien, elle a bien vécu l'abordage, ils ont eu accès à de l'eau, elle a le moral", disait ensuite son entourage. Cette dernière a refusé de signer les papiers attestant de son entrée illégale sur le territoire israélien.

Prison et grève de la faim

"Elle est donc placée en centre de rétention en attendant le passage devant un juge. En concertation avec les autres membres de l'équipage avant le départ du bateau, ils ont entamé une grève de la faim", poursuit son équipe. Emma Fourreau est emprisonnée pour le moment à la prison de Givon. Elle devrait pouvoir rentrer en France d'ici dimanche.