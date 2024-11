Soutien à Paul Watson. Cette députée européenne caennaise est allée lui rendre visite en prison au Groenland

Un voyage peu banal que celui d'Emma Fourreau. En Islande, dans le cadre de ses fonctions de députée au Parlement européen, la Caennaise s'est rendue vendredi 1er novembre à Nuuk, la capitale du Groenland. Elle a usé de son statut de parlementaire afin d'entrer dans un lieu de privation de liberté : une prison. L'occasion d'y rencontrer Paul Watson, retenu captif par le gouvernement danois, qui menace de l'extrader vers le Japon, où il encourt des années de prison.

Ni regret ni excuse

Engagée dans la protection des mammifères marins notamment, Emma Fourreau a rencontré pendant plus de deux heures un "sauveur de baleines" qui "reste combatif. Il ne baisse pas les bras, même si c'est difficile, loin de sa famille. Il ne regrette rien, et si le Danemark et le Japon espèrent des excuses, ça n'arrivera jamais". Un moment fort pour l'élue. "L'entendre raconter ses histoires, c'était particulier et précieux."

Vers un dénouement proche ?

"Il voyait les baleines depuis la fenêtre de sa cellule, tout un symbole", sourit Emma Fourreau, qui mentionne que Paul Watson est retenu prisonnier dans de bonnes conditions malgré tout. Pour la 5e fois, une audience, samedi 23 novembre, doit déterminer sa remise en liberté, ou son maintien en détention. "La pression ne retombe pas, car on pense que le Danemark espère qu'on l'oublie pour l'extrader au Japon. Ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de mobilisations en France. D'où ma visite : voir qu'une parlementaire s'intéresse au sujet, c'est une pièce de plus dans la machine."

Emma Fourreau espère que la France accordera l'asile politique à Paul Watson, et que les Danois le libéreront. "J'ai pris la parole au Parlement européen, pour rappeler que les sauveurs de baleines sont des héros."