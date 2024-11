Soutien à Paul Watson. Deux communes du Calvados affichent son portrait

A Luc-sur-Mer, le lien avec la baleine est évident. L'animal est le symbole de la ville depuis l'échouage d'un squelette du mammifère en 1885. C'est ainsi que depuis la fin du mois d'octobre, la municipalité affiche le portrait de Paul Watson sur la façade de sa mairie. L'activiste fondateur de Sea Shepherd lutte contre la chasse à la baleine, et est maintenu en détention au Groenland depuis plus de 100 jours. Il risque d'être extradé au Japon, où il encourt 15 ans de prison.

Une deuxième ville suit le mouvement

"Profondément attachée à la défense des océans et des espèces menacées, la Ville de Luc-sur-Mer se tient aux côtés de Paul Watson et appelle à une mobilisation internationale pour empêcher cette extradition injuste. Alors que le Japon poursuit ses actions de chasse, réclamons la libération immédiate de Paul Watson et luttons ensemble pour la protection de nos océans et de leurs géants", explique Luc-sur-Mer.

Depuis mardi 5 novembre, une autre ville du Calvados emboîte le pas, après Rouen en Seine-Maritime ou Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche. Sur demande de l'opposition, les élus de Hérouville-Saint-Clair ont décidé d'afficher le portrait de Paul Watson sur la façade de la mairie également.

"La Ville encourage les habitants à signer la pétition pour sa libération. Un QR code, permettant d'y accéder directement, est disponible à l'accueil de la mairie", poursuit la deuxième plus grande commune du département.