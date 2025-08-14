En ce moment I WANT MORE KALEO
Rouen. "C'est une forme d'engagement citoyen" : Michel Bussi raconte le génocide des Tutsis au Rwanda dans "Les Ombres du monde"

Culture. L'écrivain rouennais Michel Bussi sort un nouveau roman, jeudi 14 août, inspiré du tragique génocide des Tutsis au Rwanda. Son œuvre "Les Ombres du monde", publié chez Les Presses de la Cité, mêle ainsi fiction et réalité.

Publié le 14/08/2025 à 12h01 - Par Alexandre Leno

Le livre de Michel Bussi, "Les Ombres du monde", est disponible en librairie depuis jeudi 14 août. - Justine Carrère

La rentrée littéraire se prépare et l'écrivain rouennais Michel Bussi est déjà prêt. L'auteur normand sort, jeudi 14 août, un nouvel ouvrage : Les Ombres du monde aux éditions Les Presses de la Cité. S'il reste fidèle au style du polar qui a fait sa notoriété, Michel Bussi flirte cette fois-ci avec l'histoire et la politique en embarquant le lecteur au Rwanda à l'époque du génocide des Tutsis en 1994, dans un récit où se mêle fiction et réalité.

Il se dit "surpris de la méconnaissance des Français par rapport à ce drame"

Michel Bussi

A lire aussi. Fauve Hautot et Michel Bussi réunis à l'écran : TF1 parie sur deux stars normandes pour sa nouvelle série !

Un drame humain que l'écrivain a étudié et enseigné lorsqu'il était professeur de géographie à l'université de Rouen dès 1994, alertant déjà ses étudiants sur "le silence médiatique français". Pour Michel Bussi, Les Ombres du Monde est donc un livre qui lui tenait à cœur d'écrire et dont le projet muri depuis longtemps dans son esprit. "Je l'ai écrit par rapport à une forme d'engagement de citoyen français qui, ayant travaillé sur la démocratie en Afrique et en particuliers sur ce génocide, était parfois surpris de la méconnaissance des Français par rapport à ce drame", explique l'auteur qui veut donc s'adresser au grand public.

Briser l'omerta

D'autant que peu de fictions, littéraire ou cinématographique, ont été réalisées sur cette tragédie. La faute à une implication directe de l'Etat français, "présent militairement avant et après le génocide" et qui a pu, selon Michel Bussi, créer une forme de "contre-récit" dont la thèse prédominante faisait alors état d'une guerre "interethnique".

Michel Bussi

A lire aussi. Rouen. Première édition du festival Géos du noir : Michel Bussi et des stars du polar au rendez-vous

"On pourrait presque parler d'omerta, aujourd'hui on peut parler plus librement", estime l'auteur. Michel Bussi sera à la librairie L'Armitière à Rouen, mardi 2 septembre, pour dédicacer son nouvel ouvrage. Il se rendra ensuite à la librairie La Galerne au Havre, le 10 septembre.


