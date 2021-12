Livre. Mourir sur Seine de Michel Bussi : une réédition enrichie et illustrée

Pour célébrer l'Armada 2019, les éditions des Falaises ont publié une version illustrée de Mourir sur Seine : le best-seller de Michel Bussi.

Les Falaises : L'éditeur qui a cru en lui

C'est en 2005 que Michel Bussi perce avec un premier roman inspiré par Maurice Leblanc et la Normandie : Code lupin et c'est aussi le début de sa collaboration avec les éditions des Falaises anciennement PTC. Il signe ensuite avec ces éditions un nouveau contrat pour Mourir sur Seine en 2008 : un roman policier et une chasse au trésor dont l'intrigue se passe sur les rives de la Seine alors que l'Armada bat son plein.

"Le succès fut immédiat, raconte Michel Bussi et le roman qui a déjà été décliné en BD grâce à une collaboration avec l'éditeur rouennais Petit à Petit vient d'être décliné cette année sous une forme nouvelle pour célébrer l'Armada 2019." Cette version illustrée par Miles Hyman est un livre cadeau, une nouvelle façon de faire revivre le livre.

L'Armada : une source d'inspiration

"J'ai toujours eu un goût prononcé pour le roman noir et les enquêtes policières car c'est le moyen d'y mêler beaucoup d'ingrédients : une intrigue romanesque, de l'aventure, un brin d'humour, des repères historiques et des références à la géographie locale." En 2008, Michel Bussi a eu l'idée d'imaginer un roman policier dans le cadre de l'Armada. "Je voulais le relier à un évènement populaire et incontournable pour que ce livre parle aux Rouennais." C'est d'ailleurs un roman qui reste d'actualité et dont les ventes croissent toujours en période d'Armada. "C'était ma façon de participer à la légende de l'Armada. C'est un roman d'aventures mais c'est aussi très ludique et cette nouvelle version s'adresse aussi aux jeunes adolescents."

Miles Hyman saisit l'essence du roman

"C'est la première fois que je collabore avec le dessinateur Miles Hyman", précise Michel Bussi. L'éditeur laisse carte blanche au dessinateur puis sélectionne une dizaine d'illustrations. "Le dessinateur a su capter l'essence du roman. Ce sont de belles compositions qui se distinguent par un dessin sensuel et moderne qui correspond parfaitement à l'esprit du roman. Il y a eu tellement d'images de l'Armada qu'il est difficile de faire quelque chose de novateur avec ce thème, et pourtant ! Il parvient à représenter les marins et les bateaux de manière originale." Quant aux choix des scènes représentées, il se focalise sur les scènes d'action dont il capte le mouvement : "C'est très graphique et très vivant !"

Un auteur normand

Michel Bussi rend souvent hommage à la Normandie dans ses romans : "C'est une région qui se distingue par sa diversité. C'est justement cela qui la rend universelle : une banlieue normande ressemble à n'importe quelle banlieue. Mais si je choisis de placer la plupart de mes intrigues en Normandie c'est surtout parce qu'il est plus simple de parler des lieux qu'on connaît bien".

On retrouve dans ses romans les falaises de la côte d'Albâtre, les plages du Débarquement, le Mont-Saint-Michel, Le Havre ou les quais de Seine. "C'est un territoire à la fois très touristique et très industriel et pour moi la Normandie c'est la France en miniature."

Michel Bussi, Mourir sur Seine, illustré par Miles Hyman. Éditions des Falaises. 24€.

