Près de Rouen. Deux ans après les émeutes liées à Nahel, ce tabac-presse peut enfin rouvrir : "On n'est pas du style à baisser les bras"

Economie. Deux ans après les émeutes liées à la mort de Nahel à Nanterre, le tabac-presse La Civette Le Kennedy de Bihorel a enfin pu rouvrir ses portes, lundi 18 août 2025. Il avait été complètement détruit dans un incendie.

Publié le 21/08/2025 à 12h23 - Par Pierre Durand-Gratian
Sandrine et Gilles Michel ont enfin pu rouvrir leur tabac-presse, deux ans après son incendie lors des émeutes. - Pierre Durand-Gratian

Le tabac-presse est tout neuf. La Civette Le Kennedy à Bihorel a rouvert ses portes, lundi 18 août 2025, deux ans après avoir été complètement détruit dans un incendie lors des émeutes liées à la mort de Nahel à Nanterre. "On voulait absolument revenir, on n'est pas du style à baisser les bras", livre Sandrine Michel qui tient l'établissement avec son mari. Le 30 juin 2023, le couple retrouvait son établissement complètement ravagé, comme la boulangerie voisine ou le restaurant Léo à table à quelques encablures. "Ça a été un traumatisme de voir notre commerce brûler, mais ce qui a été encore plus dur, c'était l'après. On nous a mis tout de suite en contentieux, il a fallu se battre en permanence", explique-t-elle. Deux ans de démarches administratives, de rendez-vous avec les experts, les assurances, la copropriété, les impôts, l'Urssaf…

Le reportage à la Civette Le Kennedy de Bihorel

"On est fiers d'avoir tenu"

"Heureusement, la Ville et la préfecture nous ont beaucoup soutenus." La famille du couple a été très présente pour les soutenir, lorsque l'activité était à l'arrêt. Au bout du compte, le commerce rouvre et le sourire revient peu à peu sur le visage de Sandrine Michel et de son mari. "On est fiers d'avoir tenu, que notre couple a tenu aussi", indique-t-elle. Le tabac-presse propose aussi désormais une activité PMU, et les clients sont au rendez-vous pour un paquet de cigarettes, un magazine ou un jeu à gratter. "Ça fait plaisir, on était obligé de prendre un bus ou de marcher 20 minutes pour avoir un tabac ouvert", se réjouit Steeve, un habitué qui était pressé de retrouver son commerce de proximité. "C'est beaucoup mieux, abonde Micheline en sortant de la boutique. Surtout pour les personnes qui y travaillent. Ce qu'ils leur ont fait, c'est très vache."

Avec l'activité qui reprend, le couple, marqué psychologiquement, poursuit son retour vers une certaine normalité. "On a une très bonne clientèle, très sympa, heureuse de nous revoir. Ici, on se sent bien", assure Sandrine Michel.

