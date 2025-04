Hérouville-Saint-Clair. Le client d'un tabac-presse qui avait craché sur une vendeuse condamné

Les faits se sont produits du 15 juillet 2022 au 4 avril 2024 en banlieue de Caen. Le prévenu, âgé de 43 ans, proférait des menaces envers le personnel d'un tabac-presse d'Hérouville-Saint-Clair. De plus, le 24 avril 2024, il avait craché au visage d'une vendeuse alors qu'elle se rendait au travail.

Elle avait été très marquée et choquée par cette nouvelle infraction et était arrivée en pleurs sur son lieu de travail. Il avait également dit à plusieurs reprises au gérant de l'établissement : "Je vais te crever." Des attestations sont venues confirmer les déclarations des employés. Parfois, l'homme s'en prenait même à la clientèle. Importuné par toutes ces incivilités, le gérant avait conseillé à sa vendeuse de porter plainte. Ce qu'elle a fait.

L'homme nie tout en bloc

A la barre du tribunal judiciaire, il avait nié toutes les accusations. Cependant, il avait avoué qu'il consommait du cannabis pour se calmer. L'affaire avait été mise en délibéré.

Le jugement est tombé

La peine infligée a été énoncée le 3 avril. Il y a eu prescription pour l'injure publique. Pour le reste, le prévenu a été reconnu coupable. Il devra effectuer un stage de citoyenneté et en cas d'inexécution, il écopera d'une amende de 500€. Interdiction de contact avec les victimes et de fréquenter le bureau de tabac, avec exécution provisoire. Il est condamné à une amende de 150€ pour violence. Les demandes des parties civiles sont recevables. Il devra régler l'euro symbolique au gérant pour préjudice moral et 400€ à la vendeuse, pour préjudice moral également, plus 400€ à chacun d'eux concernant les frais d'avocat. Il paiera également 257€ au trésor public pour frais de procédure.