[Photos] Hérouville-Saint-Clair. Après le "Day-Before", une nouvelle soirée électrique dans le parc du Château à Beauregard

Pour cette première soirée officielle après le "Day Before", les deux scènes du Festival Beauregard se sont embrasées jeudi 3 juillet soir à Hérouville-Saint-Clair. Le public a répondu présent, qu'il soit amateur de rock avec Last Train, Jean-Louis Aubert ou Girl in Red, de rap avec SDM, ou encore de soul avec Jorja Smith ou de musiques électroniques avec Air et The Avener.

Les deux scènes inaugurées

Les artistes se sont enchaînés d'une scène à l'autre, Scène John et Scène Beauregard, déroulant leurs tubes sous les cris enthousiastes des festivaliers. Après les punchlines de SDM et les classiques de Jean-Louis Aubert, le public a découvert une Girl in Red survoltée.

Pour son ultime morceau, I Wanna Be Your Girlfriend, qui cumule plus de 600 millions d'écoutes, la chanteuse norvégienne a quitté la scène pour aller à la rencontre de ses fans, créant un moment suspendu et intense.

La douceur a ensuite pris le relais avec la Britannique Jorja Smith, très attendue, notamment en raison de ses tournées rares. Elle a d'abord envoûté la foule au coucher du soleil avec Blue Lights, avant de faire danser tout Beauregard avec Teenage Fantasy et Be Honest.

Jorja Smith est une artiste rare dans les festivals. - Elvire Alix

Puis, place à la scénographie futuriste et hypnotique du duo Air, emblème de la French Touch, qui a illuminé le Château de Beauregard.

Le duo Air sur la scène de Beauregard 2025. - Elvire Alix

La soirée s'est conclue en beauté avec The Avener, maître des platines, qui a transformé le parc du Château en vaste piste de danse.