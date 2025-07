Près de Rouen. Sur la route des fruits et des abbayes, Duclair dévoile ses charmes

Située en bord de Seine, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, la commune de Duclair séduit par ses paysages et son patrimoine. Accessible en voiture, en bus, à pied ou via un bac fluvial, elle se trouve sur la route des abbayes entre Saint-Martin-de-Boscherville et Jumièges, et sur la route des fruits. La voie verte qui longe la rivière Austreberthe constitue un bon point de départ pour découvrir la commune. Elle mène à l'Archipel des Eaux mêlées, un jardin paysager qui abrite plusieurs essences végétales peu communes.

Depuis le centre-ville, un sentier conduit à un panorama aménagé, offrant une vue sur le fleuve et le va-et-vient du bac. Le parcours se prolonge par les quais, les rues anciennes comme la rue Douyère ou la rue du Paradis, et passe devant l'église Saint-Denis, édifiée entre le XIe et le XVIIIe siècle, reconnaissable à son clocher en pierre et ses vitraux colorés. Cette église est classée monument historique depuis 1862. A découvrir au passage, le château du Taillis et son musée Août 1944, qui retrace la bataille de Normandie.