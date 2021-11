Clowneries. Bienvenue en Corée du Nord : "un curieux spectacle qui interroge"

Olivier Lopez metteur en scène de la Cie La Cité présente à L'ECFM de Canteleu, mardi 17 avril 2018, Bienvenue en Corée du nord : un spectacle désopilant et pourtant profond crée en janvier 2017 avec le soutien de la Scène Nationale du Volcan au Havre et du festival Vassy fais-moi rire.

Parlez-nous de votre compagnie théâtrale La Cité ?

"La Cie La Cité est implantée à Caen. Elle soutient la jeune création et accompagne des comédiens stagiaires : un dispositif de formation unique soutenu par la région. Mais la Cie produit également en moyenne deux spectacles tous les deux ans et travaille sur différentes formes autour de l'humour et de la comédie. Actuellement, deux de ses spectacles sont en tournée : 14 juillet et Bienvenue en Corée du nord. Présenté à l'Étincelle à Rouen et dernièrement au théâtre en Seine à Duclair, Bienvenue en Corée du Nord est actuellement en tournée en France mais aussi en Belgique, en Suisse et au Luxembourg."

Quelle forme avez-vous donné à ce spectacle Bienvenue en Corée du Nord ?

"C'est un spectacle de clown mais qui emprunte également aux codes du théâtre contemporain. Nous avons, avec ce spectacle, donné une nouvelle orientation à notre compagnie. De nouveau nous voulions divertir notre public, l'amuser et le faire rire mais cette fois avec un sujet grave, qui nous inquiète. La Corée du Nord est un pays dont l'actualité fascine nos contemporains et attise nos fantasmes et nos peurs faisant planer la menace de la guerre nucléaire et d'un conflit qui pourrait si facilement dégénérer. C'est un pays qui est resté bloqué dans les années 70, dans un modèle post-stalinien qui résiste alors qu'ailleurs quasi tous les autres pays communistes sont passés à une économie libérale."

Comment avez-vous trouvé matière à composer ce spectacle ?

"Les comédiens et moi-même, nous sommes nous-même rendus en Corée du Nord pour pouvoir retranscrire notre vécu à travers ce spectacle avec authenticité, même si cela se fait sous couvert du rire. Nous avions besoin de nous faire cette frousse ! Ce sujet nous a interpellé, nous avons voulu en savoir plus et voilà pourquoi le voyage était nécessaire. Les journalistes n'ont qu'un accès très limité au pays, notre statut d'artiste nous a permis d'aller un peu plus loin, là où les journalistes ne peuvent se rendre, même si notre découverte du pays reste strictement balisée par les autorités. Notre démarche est bien sûr politique, à la façon de Chaplin et de son dictateur. Ce voyage nous a permis de créer un spectacle à la fois juste et sensible et de faire état des émotions que nous avons vécues."

Quels ressorts comiques utilisez-vous ?

"Trois clownesses et un clown se mettent en scène. Ils partent à la découverte de ce pays pour apprendre la rigueur. Il m'a plu de confronter la fantaisie intrinsèque au clown à l'extrême rigueur du totalitarisme. La Corée revendique une culture de l'excellence, or le clown s'évertue systématiquement à rater ce qu'il entreprend. C'est de ce décalage constant que naît l'effet comique. Certains de ces personnages tentent d'adhérer à ce mode de vie mais ne renoncent jamais à eux-mêmes. Ayant recours au burlesque, au comique de situation ou encore aux jeux de mots, nous mettons tout au service du rire. Il en résulte un curieux spectacle qui interroge et qui donne envie au public de discuter de cette situation politique, ici abordée avec dérision."

