Sécheresse. Découvrez les 167 communes de l'Orne concernées par des restrictions de l'usage de l'eau

Malgré quelques pluies au cours de la dernière semaine, la situation s'est nettement aggravée dans l'ouest de l'Orne, notamment dans le secteur du bocage.

• A lire aussi. Météo. Vigilance jaune étendue à trois départements en Normandie : orages et risque d'inondations ce mercredi

Le déficit de précipitations constaté depuis février 2025, conjugué aux faibles débits des principaux cours d'eau et à la persistance de la période sèche, la zone "Egrenne, Varenne" est placée en alerte renforcée sécheresse (3e niveau de vigilance). La zone "Mayenne amont" est également maintenue à ce niveau, tandis que les zones "Orne moyenne" et "Sarthe amont" sont élevées au niveau d'alerte (2e niveau de vigilance).

Des restrictions

Sur ces 4 bassins, les particuliers, entreprises et collectivités sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau jusqu'à nouvel ordre. Il est ainsi interdit :

de laver les véhicules en dehors des stations équipées de dispositifs économes en eau.

d'arroser les potagers et plantations entre 8h et 20h (de 10h à 18h pour l'Orne moyenne et la Sarthe amont).

de remplir et de mettre à niveau les piscines.

d'arroser les pelouses, massifs fleuris, jardinières, etc. (entre 8h et 20h pour l'Orne moyenne et la Sarthe amont).

de laver les terrasses et façades.

Pour les cultures, l'irrigation est interdite de 8h à 20h ainsi que dans la nuit du mercredi au jeudi et les nuits du samedi au lundi dans les zones Mayenne amont et Egrenne, Varenne. Pour les cultures équipées d'un système d'irrigation localisée économe (micro-aspersion, goutte à goutte), l'irrigation est interdite de 10h à 18h. Dans les zones Orne moyenne et Sarthe amont, l'irrigation est interdite de 10h à 18h sauf pour les cultures équipées d'un système d'irrigation localisée économe.

En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les prélèvements en eau doivent être réduits de 10% et les opérations exceptionnelles reportées.

La carte des alertes sécheresse dans l'Orne. - Préfecture de l'Orne

Les communes concernées

Les communes concernées par la zone d'alerte Mayenne amont (secteur Bagnoles-La Ferté-Macé) :

Bagnoles-de-l'Orne-Normandie

Céaucé

Ciral

Joué-du-Bois

Juvigny Val d'Andaine

La Chaux

Le Coulonche

La Ferté-Macé

La Motte-Fouquet

Lalacelle

Les Monts-d'Andaine

Magny-le-Désert

Méhoudin

Rives d'Andaine

Saint-Martin-des-Landes

Saint-Ouen-le-Brisoult

Saint-Patrice-du-Désert

Tesse-Froulay

Les communes concernées par la zone d'alerte Egrenne, Varenne (secteur Domfront-Tinchebray) :

Avrilly

Banvou

Champsecret

Chanu

Domfront en Poiraie

Dompierre

Echalou

La Chapelle-au-Moine

La Ferrière-aux-Etangs

Le Chatellier

Lonlay-l'Abbaye

Mantilly

Messei

Passais Villages

Perrou

Saint-André-de-Messei

Saint-Bomer-les-Forges

Saint-Brice

Saint-Christophe-de-Chaulieu

Saint-Clair-de-Halouze

Saint-Fraimbault

Saint-Gilles-des-Marais

Saint-Mars-d'Egrenne

Saint-Roch-sur-Egrenne

Saires-la-Verrerie

Tinchebray-Bocage

Torchamp

Les communes concernées par la zone d'alerte Orne moyenne (secteur Flers-Briouze) :

Athis-Val de Rouvre

Aubusson

Bazoches-au-Houlme

Beauvain

Bellou-en-Houlme

Berjou

Briouze

Cahan

Caligny

Cerisy-Belle-Etoile

Champcerie

Cramenil

Durcet

Faverolles

Flers

Habloville

La Bazoque

La Chapelle-Biche

La Lande-Patry

La Lande-Saint-Siméon

La Selle-la-Forge

Landigou

Landisacq

Le Grais

Le Menil-Ciboult

Le Menil-de-Briouze

Lignou

Lonlay-le-Tesson

Menil-Hermei

Menil-Hubert-sur-Orne

Menil-Vin

Moncy

Montilly-sur-Noireau

Montsecret-Clairefougere

Neuvy-au-Houlme

Pointel

Ronai

Saint-André-de-Briouze

Saint-Georges-d'Annebecq

Saint-Georges-des-Groseillers

Saint-Hilaire-de-Briouze

Les communes concernées par la zone d'alerte Sarthe amont (secteur Alençon-Le Mêle-sur-Sarthe) :