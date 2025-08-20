Sécheresse. Découvrez les 167 communes de l'Orne concernées par des restrictions de l'usage de l'eau

Malgré quelques pluies au cours de la dernière semaine, la situation s'est nettement aggravée dans l'ouest de l'Orne, notamment dans le secteur du bocage.
Le déficit de précipitations constaté depuis février 2025, conjugué aux faibles débits des principaux cours d'eau et à la persistance de la période sèche, la zone "Egrenne, Varenne" est placée en alerte renforcée sécheresse (3e niveau de vigilance). La zone "Mayenne amont" est également maintenue à ce niveau, tandis que les zones "Orne moyenne" et "Sarthe amont" sont élevées au niveau d'alerte (2e niveau de vigilance).
Des restrictions
Sur ces 4 bassins, les particuliers, entreprises et collectivités sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau jusqu'à nouvel ordre. Il est ainsi interdit :
- de laver les véhicules en dehors des stations équipées de dispositifs économes en eau.
- d'arroser les potagers et plantations entre 8h et 20h (de 10h à 18h pour l'Orne moyenne et la Sarthe amont).
- de remplir et de mettre à niveau les piscines.
- d'arroser les pelouses, massifs fleuris, jardinières, etc. (entre 8h et 20h pour l'Orne moyenne et la Sarthe amont).
- de laver les terrasses et façades.
Pour les cultures, l'irrigation est interdite de 8h à 20h ainsi que dans la nuit du mercredi au jeudi et les nuits du samedi au lundi dans les zones Mayenne amont et Egrenne, Varenne. Pour les cultures équipées d'un système d'irrigation localisée économe (micro-aspersion, goutte à goutte), l'irrigation est interdite de 10h à 18h. Dans les zones Orne moyenne et Sarthe amont, l'irrigation est interdite de 10h à 18h sauf pour les cultures équipées d'un système d'irrigation localisée économe.
En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les prélèvements en eau doivent être réduits de 10% et les opérations exceptionnelles reportées.
La carte des alertes sécheresse dans l'Orne. - Préfecture de l'Orne
Les communes concernées
Les communes concernées par la zone d'alerte Mayenne amont (secteur Bagnoles-La Ferté-Macé) :
- Bagnoles-de-l'Orne-Normandie
- Céaucé
- Ciral
- Joué-du-Bois
- Juvigny Val d'Andaine
- La Chaux
- Le Coulonche
- La Ferté-Macé
- La Motte-Fouquet
- Lalacelle
- Les Monts-d'Andaine
- Magny-le-Désert
- Méhoudin
- Rives d'Andaine
- Saint-Martin-des-Landes
- Saint-Ouen-le-Brisoult
- Saint-Patrice-du-Désert
- Tesse-Froulay
Les communes concernées par la zone d'alerte Egrenne, Varenne (secteur Domfront-Tinchebray) :
- Avrilly
- Banvou
- Champsecret
- Chanu
- Domfront en Poiraie
- Dompierre
- Echalou
- La Chapelle-au-Moine
- La Ferrière-aux-Etangs
- Le Chatellier
- Lonlay-l'Abbaye
- Mantilly
- Messei
- Passais Villages
- Perrou
- Saint-André-de-Messei
- Saint-Bomer-les-Forges
- Saint-Brice
- Saint-Christophe-de-Chaulieu
- Saint-Clair-de-Halouze
- Saint-Fraimbault
- Saint-Gilles-des-Marais
- Saint-Mars-d'Egrenne
- Saint-Roch-sur-Egrenne
- Saires-la-Verrerie
- Tinchebray-Bocage
- Torchamp
Les communes concernées par la zone d'alerte Orne moyenne (secteur Flers-Briouze) :
- Athis-Val de Rouvre
- Aubusson
- Bazoches-au-Houlme
- Beauvain
- Bellou-en-Houlme
- Berjou
- Briouze
- Cahan
- Caligny
- Cerisy-Belle-Etoile
- Champcerie
- Cramenil
- Durcet
- Faverolles
- Flers
- Habloville
- La Bazoque
- La Chapelle-Biche
- La Lande-Patry
- La Lande-Saint-Siméon
- La Selle-la-Forge
- Landigou
- Landisacq
- Le Grais
- Le Menil-Ciboult
- Le Menil-de-Briouze
- Lignou
- Lonlay-le-Tesson
- Menil-Hermei
- Menil-Hubert-sur-Orne
- Menil-Vin
- Moncy
- Montilly-sur-Noireau
- Montsecret-Clairefougere
- Neuvy-au-Houlme
- Pointel
- Ronai
- Saint-André-de-Briouze
- Saint-Georges-d'Annebecq
- Saint-Georges-des-Groseillers
- Saint-Hilaire-de-Briouze
Les communes concernées par la zone d'alerte Sarthe amont (secteur Alençon-Le Mêle-sur-Sarthe) :
- Alençon
- Aunay-les-Bois
- Barville
- Bazoches-sur-Hoëne
- Boëcé
- Boitron
- Buré
- Bures
- Bursard
- Cerisé
- Champeaux-sur-Sarthe
- Chemilli
- Colombiers
- Condé-sur-Sarthe
- Coulimer
- Coulonges-sur-Sarthe
- Courtomer
- Cuissai
- Damigny
- Ecouves
- Essay
- Fay
- Ferrière-la-Verrerie
- Gandelain
- Hauterive
- Héloup
- La Chapelle-près-Sées
- La Ferrière-Bochard
- La Mesnière
- La Roche-Mabile
- Laleu
- Larré
- Le Bouillon
- Le Chalange
- Le Mêle-sur-Sarthe
- Le Ménil-Broût
- Le Ménil-Guyon
- Le Plantis
- Les Ventes-de-Bourse
- Lonrai
- L'Orée d'Ecouves
- Mahéru
- Marchemaisons
- Ménil-Erreux
- Mieuxcé
- Montchevrel
- Montgaudry
- Moulins-la-Marche
- Neauphe-sous-Essai
- Neuilly-le-Bisson
- Origny-le-Roux
- Pacé
- Pervenchères
- Rouperroux
- Saint-Agnan-sur-Sarthe
- Saint-Aubin-d'Appenai
- Saint-Aubin-de-Courteraie
- Saint-Céneri-le-Gerei
- Saint-Denis-sur-Sarthon
- Saint-Ellier-les-Bois
- Saint-Fulgent-des-Ormes
- Saint-Germain-de-Martigny
- Saint-Germain-du-Corbéis
- Saint-Germain-le-Vieux
- Saint-Gervais-du-Perron
- Saint-Hilaire-le-Châtel
- Saint-Julien-sur-Sarthe
- Saint-Léger-sur-Sarthe
- Saint-Martin-des-Pézerits
- Saint-Nicolas-des-Bois
- Saint-Ouen-de-Sécherouvre
- Saint-Quentin-de-Blavou
- Sainte-Céronne-lès-Mortagne
- Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
- Semallé
- Sure
- Tellières-le-Plessis
- Trémont
- Valframbert
- Vaunoise
- Vidai
