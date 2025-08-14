En ce moment I WANT MORE KALEO
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Sécheresse. 18 communes visées par des restrictions de l'usage de l'eau dans l'Orne

Environnement. Cinq zones de l'Orne étaient en vigilance sécheresse depuis le 10 juin. La situation s'est aggravée sur la Mayenne amont, autour de Bagnoles-de-l'Orne et La Ferté-Macé, nécessitant des restrictions de l'usage de l'eau dans 18 communes, à partir de jeudi 14 août.

Publié le 14/08/2025 à 10h53 - Par Simon Lebaron
Sécheresse. 18 communes visées par des restrictions de l'usage de l'eau dans l'Orne
Les habitants de 18 communes ornaises sont soumises à des restrictions d'eau après l'alerte sécheresse renforcée. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les niveaux de la Mayenne amont ont connu une forte baisse entre le 4 et le 10 août. Le bassin, en vigilance sécheresse depuis le 10 juin comme cinq autres zones, est placé en alerte renforcée sécheresse. Des restrictions de l'usage de l'eau sont mises en place pour les particuliers et professionnels dans ce secteur à partir de jeudi 14 août.

Malgré un début d'été globalement conforme aux normales saisonnières et quelques épisodes orageux, les prévisions météorologiques confirment la persistance de cette période sèche également dans les zones "Egrenne-Varenne", "Orne moyenne", "Sarthe amont", "Touques", "Risle-Charentonne-Guiel" et "Iton", qui restent en vigilance sécheresse.

• A lire aussi. Sécurité. Incendies, eau en danger… La vigilance sécheresse maintenue en Manche, Calvados et Orne : faut-il s'inquiéter ?

Vous pouvez consulter les vigilances et restrictions relatives à la sécheresse sur vigieau.gouv.fr.Vous pouvez consulter les vigilances et restrictions relatives à la sécheresse sur vigieau.gouv.fr. - Capture d'écran VigiEau

Quelles sont les restrictions ?

Sur le bassin Mayenne amont, les particuliers, les collectivités, les industriels et les agriculteurs sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau jusqu'à nouvel ordre. Il est interdit :

  • de laver les véhicules en dehors des stations équipées de dispositifs économes en eau.
  • d'arroser les potagers et plantations entre 8h et 20h.
  • de remplir et de mettre à niveau les piscines.
  • d'arroser les pelouses, massifs fleuris, jardinières, etc.
  • de laver les terrasses et façades.

Pour les cultures, l'irrigation est interdite de 8h à 20h ainsi que dans la nuit du mercredi au jeudi et les nuits du samedi au lundi. Pour les cultures équipées d'un système d'irrigation localisée économe (micro-aspersion, goutte à goutte), l'irrigation est interdite de 10h à 18h. En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les prélèvements en eau doivent être réduits de 10% et les opérations exceptionnelles reportées.

Quelles communes sont concernées ?

18 communes de la zone d'alerte renforcée Mayenne amont sont concernées par ces limitations de l'usage de l'eau :

  • Bagnoles-de-l'Orne
  • Céaucé
  • Ciral
  • Joué-du-Bois
  • Juvigny Val d'Andaine
  • La Chaux
  • Le Coulonche
  • La Ferté-Macé
  • La Motte-Fouquet
  • Lalacelle
  • Les Monts-d'Andaine
  • Magny-le-Désert
  • Méhoudin
  • Rives d'Andaine
  • Saint-Martin-des-Landes
  • Saint-Ouen-le-Brisoult
  • Saint-Patrice-du-Désert
  • Tesse-Froulay.

Le secrétaire général qui assure l'intérim du préfet de l'Orne appelle chacun, y compris ceux ne relevant pas de secteurs soumis à restrictions, à la sobriété dans la consommation en eau et à adopter des pratiques quotidiennes économes, afin de préserver la ressource.

Galerie photos
Vous pouvez consulter les vigilances et restrictions relatives à la sécheresse sur vigieau.gouv.fr. - Capture d'écran VigiEau

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Sécheresse. 18 communes visées par des restrictions de l'usage de l'eau dans l'Orne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple