Sécheresse. 18 communes visées par des restrictions de l'usage de l'eau dans l'Orne

Les niveaux de la Mayenne amont ont connu une forte baisse entre le 4 et le 10 août. Le bassin, en vigilance sécheresse depuis le 10 juin comme cinq autres zones, est placé en alerte renforcée sécheresse. Des restrictions de l'usage de l'eau sont mises en place pour les particuliers et professionnels dans ce secteur à partir de jeudi 14 août.

Malgré un début d'été globalement conforme aux normales saisonnières et quelques épisodes orageux, les prévisions météorologiques confirment la persistance de cette période sèche également dans les zones "Egrenne-Varenne", "Orne moyenne", "Sarthe amont", "Touques", "Risle-Charentonne-Guiel" et "Iton", qui restent en vigilance sécheresse.

Vous pouvez consulter les vigilances et restrictions relatives à la sécheresse sur vigieau.gouv.fr. - Capture d'écran VigiEau

Quelles sont les restrictions ?

Sur le bassin Mayenne amont, les particuliers, les collectivités, les industriels et les agriculteurs sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau jusqu'à nouvel ordre. Il est interdit :

de laver les véhicules en dehors des stations équipées de dispositifs économes en eau.

d'arroser les potagers et plantations entre 8h et 20h.

de remplir et de mettre à niveau les piscines.

d'arroser les pelouses, massifs fleuris, jardinières, etc.

de laver les terrasses et façades.

Pour les cultures, l'irrigation est interdite de 8h à 20h ainsi que dans la nuit du mercredi au jeudi et les nuits du samedi au lundi. Pour les cultures équipées d'un système d'irrigation localisée économe (micro-aspersion, goutte à goutte), l'irrigation est interdite de 10h à 18h. En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les prélèvements en eau doivent être réduits de 10% et les opérations exceptionnelles reportées.

Quelles communes sont concernées ?

18 communes de la zone d'alerte renforcée Mayenne amont sont concernées par ces limitations de l'usage de l'eau :

Bagnoles-de-l'Orne

Céaucé

Ciral

Joué-du-Bois

Juvigny Val d'Andaine

La Chaux

Le Coulonche

La Ferté-Macé

La Motte-Fouquet

Lalacelle

Les Monts-d'Andaine

Magny-le-Désert

Méhoudin

Rives d'Andaine

Saint-Martin-des-Landes

Saint-Ouen-le-Brisoult

Saint-Patrice-du-Désert

Tesse-Froulay.

Le secrétaire général qui assure l'intérim du préfet de l'Orne appelle chacun, y compris ceux ne relevant pas de secteurs soumis à restrictions, à la sobriété dans la consommation en eau et à adopter des pratiques quotidiennes économes, afin de préserver la ressource.