Télévision. L'incroyable transformation de ce jardin normand par Stéphane Marie, une astuce pour oublier la haie traditionnelle

Société. A Valognes, un simple jardin sans charme a retrouvé toute sa vitalité grâce à l'œil expert de Stéphane Marie. Dans "Silence, ça pousse !" le paysagiste normand prouve qu'on peut se passer de haie tout en cultivant la beauté et la biodiversité. Une inspiration à prendre en compte !

Publié le 07/10/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Silence, ça pousse ! : à Valognes, un jardin normand renaît sans haie grâce à Stéphane Marie.

Tout commence par une vieille haie mitoyenne, arrachée à cause d'allergies, remplacée un peu vite par une clôture grise. Depuis la terrasse, la vue manque cruellement de vie. C'est là qu'intervient Stéphane Marie, figure emblématique de Silence, ça pousse ! avec une idée surprenante : ne pas replanter de haie.

Après avoir analysé le sol et observé le vis-à-vis du voisin, il imagine un massif végétal vivant, où les fleurs, feuillages et arbustes s'entrelacent pour créer un fond de jardin animé, lumineux en hiver et flamboyant en été.

Une solution simple et inspirante pour tous les jardins

Le résultat est spectaculaire : un jardin qui bouge au fil des saisons, plein de textures et de couleurs. Cette création prouve qu'il est possible de remplacer une haie par un massif paysager tout aussi protecteur, mais bien plus esthétique.

Une idée qui pourrait séduire tous ceux qui veulent dire adieu à leur haie de thuyas vieillissante ou à leur barrière terne. En prime, ce type d'aménagement demande peu d'entretien et attire la biodiversité.

Le résultat final, qui devrait prendre en hauteur et en masse, et qui redonne vie et couleurs au jardin : sans haie !Le résultat final, qui devrait prendre en hauteur et en masse, et qui redonne vie et couleurs au jardin : sans haie ! - France 5

"Un de mes rêves, c'était d'avoir une maison"

La propriétaire du jardin confie avec émotion :

Je suis née dans un HLM, j'ai grandi dans un HLM, donc pas du tout de verdure. Et un de mes rêves, c'était d'avoir une maison.”

Un témoignage simple et touchant, qui illustre parfaitement le sens du travail de Stéphane Marie : rendre la nature accessible à tous, et transformer les petits espaces en lieux de vie chaleureux.

Une création signée Stéphane Marie, ancrée en Normandie

Diffusée le 27 septembre dans Silence, ça pousse ! cette métamorphose imaginée par le paysagiste manchois démontre son attachement profond à la terre normande et à ses habitants. Entre poésie et pragmatisme, il prouve qu'un jardin peut être à la fois utile, beau et inspirant, sans jamais se ressembler d'une saison à l'autre !

A voir ici !

Galerie photos
