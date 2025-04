Allergie. Retour du Pollen en Normandie, comment s'en prémunir ?

30% des adultes sont concernés par les allergies liées à la circulation des pollens. Ces derniers sont de retour en Normandie avec les premiers jours du printemps. D'ailleurs, dans la région ce mardi 2 avril est censé marquer le début de pollinisation des bouleaux d'après les estimations, courant mars, du Réseau national de surveillance aérobiologique.

Eternuements, yeux irrités, nez qui gratte ou toux, les allergies aux pollens peuvent être handicapantes au quotidien. Alors comment s'en prémunir ? Si les antihistaminiques restent les traitements les plus demandés, il existe aussi des alternatives naturelles comme le cassis ou le plantain, efficace contre les irritations des voies respiratoires.

Des gestes simples pour rendre efficace le traitement

Mais selon Audrey Gouin, pharmacienne titulaire à Rouen, lutter efficacement contre l'allergie aux pollens c'est avant tout adopter des gestes simples à l'apparition des premiers symptômes. "Il y a le traitement local (avec du sérum physiologique ou de l'eau) : rincer ses cheveux, laver ses yeux, sa bouche, ou son visage plusieurs fois par jour pour essayer d'enlever au maximum les allergènes, lance la professionnelle, puis aérer sa maison mais plutôt à la fraîche le matin et pas trop longtemps car plus vous aérer plus vous laissez rentrer les pollens." Même chose pour le linge de maison, il est conseillé de le faire sécher en intérieur pour éviter que le pollen ne se pose dessus. "Il faut vraiment enlever les allergènes pour que votre traitement puisse être efficace, sinon c'est comme mettre un pansement sans avoir désinfecté, ça ne marche pas."

Les allergies peuvent entraîner d'importantes conjonctivites, "si on pousse les choses, on peut même aller jusqu'aux difficultés respiratoires, la crise d'asthme, poursuit Audrey Gouin qui commence à voir les premiers patients arriver en pharmacie. Ça va durer plusieurs mois, on parle de 10 à 12 semaines."