Rouen. Le paracétamol n'est plus en vente libre

Du changement dans vos officines. Dès le mercredi 15 janvier, les médicaments contenant du paracétamol et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ne sont plus en libre-service. Ils doivent tous être placés derrière les comptoirs, même s'ils restent disponibles sans ordonnance.

Favoriser le conseil

Ces médicaments sont "les plus utilisés en automédication [...] mais présentent des risques lors d'une utilisation inadéquate", précise l'Agence nationale de sécurité du médicament. "On a vu dans des pays du nord de l'Europe, où le paracétamol est en vente libre sur Internet, une corrélation entre les greffes hépatiques et la vente du paracétamol, indique Philippe Decrouez, pharmacien à Rouen. On a souhaité que le pharmacien soit plus présent." La substance est très présente dans les produits contre les maux de tête ou l'état grippal. "La dose maximale ne doit pas excéder un gramme par prise et elle doit être répétée avec un minimum de six heures d'intervalle", détaille le professionnel avant de rappeler que "tout médicament peut être dangereux à certaines doses".