Le Havre. Anciennes décharges Dollemard : le chantier a débuté

Depuis la mi-juillet, la Ville du Havre a lancé le chantier de réhabilitation des anciennes décharges de Dollemard.

Des déchets qui polluent

Situé en contrebas des falaises havraises, le site de Dollemard a accueilli pendant des décennies des déchets venant principalement de la filière du bâtiment. Fermé au début des années 2000, il est aujourd'hui fortement exposé à l'érosion marine, qui entraîne une pollution du littoral. Classé Natura 2000 pour la richesse de ses habitats naturels, il abrite à la fois des espèces protégées et des plantes invasives.

Un chantier inédit

Pour dépolluer le site, ce sont 312 000m³ de déchets qui sont à évacuer. Le chantier, jamais réalisé à une telle échelle sur falaise, va mobiliser d'importants moyens sur plusieurs années. Une plateforme de tri sera installée en bas de falaise, tandis qu'une grue remontera les matériaux jusqu'à une seconde plateforme pour un tri plus fin, avant leur valorisation ou traitement en site spécialisé.

La première phase concerne la zone centrale du site (205 000m³ de déchets) et s'étalera jusqu'en 2028. Elle a débuté mi-juillet avec l'installation de clôtures, bases vie et plateformes, la pose de filets pare-pierre. Entre septembre et novembre seront installés une grue et un échafaudage. Le terrassement à proprement parler commencera en janvier 2026.

A lire aussi. Le Havre. Le plateau de Dollemard devient le parc des Falaises et ouvrira cet été

Respecter l'environnement

Avant le démarrage des travaux, une étude environnementale approfondie a révélé la richesse écologique du site de Dollemard : 173 espèces végétales, 82 espèces d'oiseaux dont une quarantaine de nicheuses, 9 espèces de chauves-souris ainsi que des reptiles et petits mammifères. Pour préserver cet écosystème, des mesures seront respectées tout au long du chantier : travaux planifiés hors des périodes de reproduction, limitation de l'éclairage nocturne, pose de barrières pour protéger la faune locale ou encore aménagement de refuges pour reptiles et petits mammifères.

Un budget à plus de 37 millions

Ce chantier inédit a un coût. Il est estimé à 37,3 millions d'euros. La Ville du Havre engage aujourd'hui 11,6 millions d'euros dans le cadre du plan national de résorption des décharges littorales, avec un soutien exceptionnel de l'ADEME à hauteur de 22 millions d'euros et de la Région Normandie pour 3,7 millions d'euros.