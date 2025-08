Manche. Un homme décède au large de Guernesey

Dans la nuit du jeudi 31 juillet au vendredi 1er août, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg reçoit un appel des garde-côtes de Guernesey pour un homme à la mer, qui a chuté de son voilier.

Le canot britannique "Spirit of Guernsey" est envoyé de l'île par les autorités anglaises pour porter secours à la victime. Il est bientôt rejoint par l'hélicoptère H160 de la Marine nationale venu participer aux recherches.

Une heure après le début des recherches, la victime est retrouvée inconsciente par la vedette de sauvetage de Guernesey "Spirit of Guernsey". En arrêt cardio-respiratoire elle est alors confiée au H160 pour être transportée au plus vite dans le centre hospitalier de Cherbourg. Malgré les efforts des équipes de secours, l'homme n'a pas pu être réanimé et a été déclaré décédé par le médecin.

