Manche. Le Cross Jobourg porte secours à quatre personnes après l'échouement d'un voilier près du port de Diélette

C'est une nouvelle opération pour le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg. Vendredi 27 juin dans l'après-midi, les garde-côtes de Guernesey ont reçu un appel de détresse d'un voilier échoué sur un banc de sable avec quatre personnes à son bord à l'entrée du port de Diélette à Tréauville. Le Cross Jobourg a été prévenu.

La SNSM et le Cross Jobourg mobilisés

Pour secourir les quatre personnes à bord du voilier échoué, le Cross Jobourg et la SNSM de Diélette se sont mobilisés pour porter secours aux plaisanciers. Un message Mayday Relay a aussi été relayé.

L'hélicoptère H160 de la Marine nationale, qui effectuait un entraînement à proximité de la zone, a répondu au message et s'est rendu sur place. Les équipes à bord de la vedette SNS 257 La Regnouse ont réussi à récupérer trois naufragés à son bord, "sains et saufs", a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Le propriétaire du voilier, resté à bord, a été rejoint par un équipier de la SNSM de Dielette qui l'a "assisté pour la manœuvre de déséchouement. Le voilier a ensuite été placé au mouillage dans le port de Dielette".

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.