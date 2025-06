Calvados. Un plaisancier disparu recherché, le Cross Jobourg mobilisé

Des opérations de recherche ont été engagées pour rechercher un plaisancier disparu dans le secteur de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord vient de communiquer à ce sujet ce samedi 7 juin.

Le CROSS Jobourg informé

Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, vendredi 6 juin en début de soirée, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg "est informé par un témoin à terre d'une inquiétude concernant un plaisancier parti poser des casiers devant Courseulles-sur-Mer depuis deux heures".

Le CROSS Jobourg a diffusé un message "PAN" et a engagé plusieurs moyens pour relocaliser le navire et porter secours à la personne disparue (Vedettes SNS 259, navire de garde du parc éolien de Courseulles-sur-Mer, l'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus avec son plongeur, le canot tous temps SNS 091 "Sainte-Anne-des-Flots" de la station SNSM de Ouistreham et des patrouilles terrestre de gendarmerie sur la zone côtière entre Arromanches et Ouistreham).

Les recherches suspendues

"Après plusieurs heures de recherche, le navire est relocalisé par le H160 qui treuille son plongeur à bord", a poursuivi la préfecture. Le plongeur a ensuite informé le CROSS "que le disparu ne se trouve pas à son bord". D'autres moyens de recherche ont été engagés par le centre opérationnel. Mais sans élément complémentaire et le secteur probable de disparition ayant été intégralement investigué pendant plusieurs heures, "le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord décide de suspendre les recherches par moyens dirigés".

Les moyens qui naviguent dans le secteur sont appelés à une veille attentive. Une enquête a été ouverte sous coordination judiciaire de la gendarmerie. Le préfet maritime rappelle la vigilance et la préparation nécessaire face à la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.