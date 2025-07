Football. HAC Féminines : début des matchs de préparation

Les joueuses du HAC Féminines ont repris l'entraînement mercredi 16 juillet à Soquence en présence de l'entraîneur Maxime Di Liberto. L'occasion pour lui de présenter deux nouveaux visages : Gwenaël Roucheyrolle, entraîneur des gardiennes, et Fanny Lestas, préparatrice athlétique. Tous deux épauleront donc Woury N'Dongo, adjointe, et Benjamin Paulon, analyste vidéo. Le groupe, lui, a été renforcé par des joueuses U19F et quelques nouvelles recrues : Jade Nassi (en provenance de Reims), Maïté Boucly (formée au LOSC), Esther Mbakem-Niaro (en provenance de Montpellier) et Sarah Kassi (en provenance de Fleury).

Six matchs de préparation

Avant de commencer le championnat d'Arkema Première Ligue le 6 septembre avec la réception du RC Strasbourg, les Hacwomen enchaîneront six matchs de préparation. Cela commencera vendredi 1er août par un déplacement à Amiens (Somme) pour affronter le Stade de Reims à 16h sur la pelouse du stade Louise Michelet.

Pour le reste du programme :

- mercredi 13 août : HAC – US Saint-Malo, 15h, Agneaux (Manche), stade Gaston-Gazengel

- samedi 16 août : HAC – Paris FC, 16h, Le Havre, stade Pelé

- mercredi 20 août : HAC – EA Guingamp, 15h, Coutances (Manche), stade Paul-Maundrell

- samedi 23 août : HAC – RC Lens, 16h, Granvilliers (Oise), stade Guy-Bouvier

- samedi 30 août : HAC – FC Nantes, 16h30, Le Genest-Saint-Isle (Mayenne), stade Jules-Lourdais