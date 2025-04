Podcast. La course au maintien avec Abdoulaye Touré et Junior Mwanga dans le Débrief 100% HAC

Dix ans les séparent, mais ils ont pour point commun d'être devenus des hommes forts du milieu de terrain havrais. L'expérimenté Abdoulaye Touré (31 ans), meilleur buteur du Havre Athletic Club, et la révélation Junior Mwanga (21 ans) s'installent en duo à la table du Débrief 100% HAC, mardi 29 avril.

Encore trois matchs

Alors que la course vers le maintien se poursuit, les deux joueurs livrent leur analyse de la fin de saison et rappellent surtout leur objectif : assurer la pérennité du HAC en Ligue 1, l'élite du football français. Les Ciel et Marine sont actuellement 16e, à la place de barragiste.

Les journalistes du Courrier Cauchois, de Foot Normand et de Tendance Ouest passent au gril les invités.

Trois "finales", face à Auxerre (10e), Marseille (2e) et Strasbourg (7e), les attendent d'ici samedi 17 mai et la fin de la saison régulière. "On peut aller chercher des résultats face à n'importe quelle équipe", assure Junior Mwanga, évoquant les précédents face à Lens, Lille ou le bon nul face à Monaco.

Dix ans séparent Abdoulaye Touré (à gauche), pilier du 11 de Didier Digard, et Junior Mwanga, recrue hivernale.

Sur le terrain et dans les vestiaires

Cet épisode 14 du Débrief est aussi l'occasion pour les journalistes Mathieu Billeaud (Foot Normand), Luc Gallais (Le Courrier Cauchois) et Célia Caradec (Tendance Ouest) d'interroger Abdoulaye Touré et Junior Mwanga sur leur rôle à chacun sur le terrain et dans les vestiaires… Et de les questionner sur leur avenir, alors que la fin de saison se profile.

Le Débrief 100% HAC parle course au maintien dans ce 14e épisode.