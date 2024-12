Podcast. Le Débrief 100% HAC avec Didier Digard : zone rouge, critiques et mercato… La parole à l'entraîneur du Havre

Le rouge est la couleur de Noël. C'est aussi celle de la zone dans laquelle sera coincé le Havre Athletic Club pendant la trêve des confiseurs. Après leur défaite 3-0 face à Strasbourg, dimanche 15 décembre, les Ciel et Marine sont 17e, à l'avant-dernière place de la Ligue 1, avec 12 points au compteur… Mais à seulement un point du premier non relégable (Angers) et deux de la 14e place (FC Nantes).

Premier bilan

Quel bilan tirer, alors que la fin de la phase aller approche à grands pas ? Quelle recette pour rebondir dans un contexte budgétaire serré ? Comment l'équipe et le staff vivent les critiques de plus en plus féroces et générales à leur égard ? Didier Digard, entraîneur des Ciel et Marine, est l'invité exceptionnel du Débrief 100% HAC.

"Un numéro d'équilibriste"

Conscient de la quasi-impossibilité de recruter cet hiver - "les dirigeants ne m'ont jamais rien caché" rappelle-t-il - Didier Digard, interrogé par Tendance Ouest, Le Courrier Cauchois et Foot Normand, espère surtout "voir partir des joueurs, s'ils ont quelque chose qui leur convient". Car c'est avec un groupe de 31 hommes que le coach, arrivé en juillet, doit composer chaque semaine. L'occasion de l'interroger sur ses compositions très changeantes - certains diraient "trop" - un "numéro d'équilibriste", dit-il.

Soutenu par la direction du club et son ami Mathieu Bodmer, Didier Digard estime qu'il n'aurait "aucun problème" à comprendre si le club décidait un jour de se séparer de lui, un scénario qui n'est, pour l'heure, pas d'actualité.

