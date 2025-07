Escapades. Top 3 des spots où pique-niquer à Dieppe et dans le pays de Bray

Dieppe et le pays de Bray regorgent de spots parfaits pour pique-niquer en pleine nature.

Que ce soit en bord de mer ou au cœur des paysages verdoyants, les options ne manquent pas pour répondre à toutes les envies.

En bord de mer

ou à l'ombre des arbres

Dans cette zone, les endroits les plus prisés pour un pique-nique sont ceux en bord de mer. Située sur la Côte d'Albâtre, Sainte-Marguerite-sur-Mer est une charmante station balnéaire appréciée pour son atmosphère paisible. A quelques pas de Dieppe et non loin de la pointe d'Ailly, ce village se déploie au pied d'une falaise, entre champs et forêts verdoyantes.

La plage de Dieppe est un autre incontournable pour pique-niquer. Attention, il faut aimer les galets !

Pour un pique-nique à l'ombre, la forêt d'Arques-la-Bataille est idéale pour échapper à la chaleur estivale. Les arbres offrent un cocon de fraîcheur, un cadre naturel loin de l'agitation urbaine.