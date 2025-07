Sortie. Des étoiles plein les yeux : la sublime presqu'île du Cotentin

En cette année de la mer, quoi de mieux que de partir en balade sur les magnifiques côtes du Cotentin ? Avec ses plus de 220km de littoral, la presqu'île vous transporte à travers divers paysages, vous faisant voyager sans quitter la Manche.

Saint-Vaast-La-Hougue fait partie des incontournables de la région. Le visiteur peut y découvrir les forts Vauban qui veillent sur la magnifique plage de la Hougue. Un peu plus au nord, l'un des "Plus beaux villages de France" saura vous faire passer de belles journées ensoleillées. La commune de Barfleur est un port iconique du Cotentin.

Des paysages éblouissants

Si l'est est enchanteur, l'ouest l'est tout autant avec son ambiance hors du temps. A côté de la réserve naturelle de la mare, le paysage de la côte de Biville semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. On pourrait presque s'attendre à rencontrer un habitant de Tatooine derrière une dune. Mais ce qui vous y attend, c'est surtout les gravelots, une espèce protégée d'oiseaux qui vient nicher sur les plages de Biville. Alors pour vos balades, n'oubliez pas vos jumelles !

Si une envie de paysages celtiques vous prend, direction le nord de La Hague pour découvrir les côtes longées de champs aux allures irlandaises. Plusieurs lieux atypiques sont visibles sur place comme le Sémaphore de La Hague ou encore les pointes de la Loge et du Nez Cabot qui promettent de belles photos prises face à la mer.

Pour d'agréables sorties en famille ou entre amis à travers tous ces paysages, vous pouvez choisir de chausser vos chaussures de marche et partir à l'assaut du GR223, qui parcourt l'ensemble des côtes sur plus de 440km de chemins de terre aux panoramas idylliques.