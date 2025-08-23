Sainte-Mère-Eglise. En arrêt cardiaque à scooter, un homme de 52 ans secouru et héliporté vers l'hôpital

Un homme de 52 ans à scooter a été victime d'un arrêt cardiaque, vendredi 22 août peu après 22h à Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Les pompiers, qui sont intervenus depuis Carentan, Montebourg et Sainte-Mère ont pu le réanimer avec une équipe du Samu 50.

• A lire aussi. Dieppe. Une femme meurt percutée par un automobiliste qui a pris la fuite

Evacuée d'urgence

La victime a finalement été évacuée d'urgence, médicalisée, vers le centre hospitalier de Cherbourg par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile.