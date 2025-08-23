En ce moment Rehab Amy WINEHOUSE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Sainte-Mère-Eglise. En arrêt cardiaque à scooter, un homme de 52 ans secouru et héliporté vers l'hôpital

Sécurité. Un homme de 52 ans a été secouru par les pompiers après un arrêt cardiaque à scooter, vendredi 22 août 2025 dans la soirée à Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Il a été héliporté vers l'hôpital de Cherbourg. 

Publié le 23/08/2025 à 17h20 - Par Pierre Durand-Gratian
Sainte-Mère-Eglise. En arrêt cardiaque à scooter, un homme de 52 ans secouru et héliporté vers l'hôpital
La victime a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Cherbourg.  - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un homme de 52 ans à scooter a été victime d'un arrêt cardiaque, vendredi 22 août peu après 22h à Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Les pompiers, qui sont intervenus depuis Carentan, Montebourg et Sainte-Mère ont pu le réanimer avec une équipe du Samu 50. 

A lire aussi. Dieppe. Une femme meurt percutée par un automobiliste qui a pris la fuite

Evacuée d'urgence

La victime a finalement été évacuée d'urgence, médicalisée, vers le centre hospitalier de Cherbourg par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Sainte-Mère-Eglise. En arrêt cardiaque à scooter, un homme de 52 ans secouru et héliporté vers l'hôpital
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple