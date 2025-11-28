Caen. Pour briller à Noël, ces commerces ont des idées plein la hotte

A l'approche de Noël, les rues du centre-ville de Caen se transforment peu à peu en décor féerique, entraînant avec elles une effervescence bien réelle chez les commerçants. Entre idées cadeaux et animations, chacun cherche à se démarquer durant cette période cruciale.

Faire la différence

Pour Aline Gourdon, gérante de Blue Corner depuis 10 ans, la magie de Noël commence dès la porte d'entrée. Dans ses deux boutiques situées 8 rue Saint-Laurent et 37 rue Ecuyère, où se mêlent décoration, mobilier et accessoires de mode, la préparation est millimétrée. "On accorde une grande importance aux papiers cadeaux, aux belles pochettes, aux stickers... Il faut que ce soit joli sous le sapin", explique-t-elle. Cette attention aux détails fait partie de l'identité de la boutique. Cette année, la rue Ecuyère mise sur une dynamique collective avec un calendrier de l'Avent réunissant plus de 30 commerces. Chaque jour du mois de décembre, une boutique propose un cadeau à gagner sur Instagram : "Une manière de rappeler que cette rue animée la nuit vit tout autant en journée, et de renforcer l'esprit de quartier", explique Aline Gourdon. Blue Corner participe également au Black Friday, principalement sur le mobilier, une opération prolongée jusqu'au 12 décembre. "C'est un vrai coup de boost : les clients concrétisent leurs projets." Malgré le stress de la préparation, elle apprécie cette période "où tout le monde est de bonne humeur".

Au Stor'age, Emmanuel Duhail a fait le choix inverse : pas de Black Friday. "Nous travaillons avec des marques de créateurs, en petites quantités. Ce n'est pas dans notre philosophie de commander pour brader ensuite." Pour attirer les visiteurs, la boutique mise donc sur des collaborations locales : une édition spéciale avec la marque rennaise Later, ou encore la venue de l'artiste caennais Kups le 5 décembre pour présenter sa future marque. Des initiatives pensées pour "apporter autre chose que le quotidien" et valoriser les créateurs. L'équipe redouble également d'efforts sur les réseaux sociaux, tout en se préparant à ouvrir les cinq dimanches de décembre, un rythme soutenu mais "toujours un bon moment, car les gens sont contents d'offrir des cadeaux".

Moins d'un mois avant Noël, c'est le grand déballage des nouveautés pour la librairie BD Art.

A quelques rues de là, la librairie BD Art vit elle aussi son moment le plus intense de l'année. Noël représente la plus grosse période pour les ventes, dopée par l'arrivée des grands titres de bande dessinée. "On essaie de lire les albums en amont, c'est grâce à ça qu'on peut conseiller nos clients. C'est notre vraie valeur ajoutée face aux sites marchands", souligne Grégoire Trouvé, le fondateur de la librairie. Dédicaces, arrivages massifs et choix pléthorique rythment ces semaines charnières, à la fois réjouissantes et déterminantes pour le bilan annuel. Du côté du restaurant Le Mug, la préparation passe surtout par l'ambiance et la gourmandise. Si l'établissement ne propose pas d'objets sur le sapin, il met en avant des "thés originaux ou cartes cadeaux pour offrir un bon repas à ses proches", explique le gérant Damien Salomé. La carte s'adapte également : des desserts réconfortants et surtout le produit phare de décembre, le chocolat chaud. "En été, on en passe un litre par jour, à Noël on en passe 12." Tous les commerçants partagent le même mélange d'excitation et de stress, mais aussi la joie de retrouver une clientèle fidèle et festive.