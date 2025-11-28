En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Caen. Une 34e édition du cross scolaire départemental qui bat tous les records

Sport. Le traditionnel Cross Scolaire Départemental du Calvados s'est tenu ce mercredi 26 novembre à l'Hippodrome de Caen. Encore cette année, près de 100 établissements scolaires se sont réunis.

Publié le 28/11/2025 à 09h49 - Par Léo Besselievre
Caen. Une 34e édition du cross scolaire départemental qui bat tous les records
L'annuel cross du Calvados s'est tenu ce mercredi 26 novembre, et a animé toute l'après-midi à l'Hippodrome de Caen. - Léo Besselievre

Du soleil et un beau ciel bleu, tous les éléments étaient réunis pour faire de ce cross une réussite. L'hippodrome de Caen a été, ce mercredi 26 novembre, le théâtre départemental du sport et de la compétitivité. L'occasion pour les jeunes collégiens et lycéens de rencontrer des sportifs locaux de haut niveau. Retour en images.

Des jeunes venus pour performer…

Ils étaient 4 450 à vouloir repartir avec la victoire. Divisées en plusieurs catégories, séparant les CM1 des lycéens par exemple, les courses se sont enchaînées toute la journée. Edgard et Louis, tous d'eux âgés de 15 ans, avaient un objectif bien clair en tête : "On est venus pour essayer de faire un meilleur résultat que l'année dernière", dit le premier ; "même si les conditions sont différentes" explique son ami Louis. Des animations étaient également proposées, avec plusieurs pôles comme celui liant sport et technologies, ou encore un autre spécialisé dans le parasport.

Léo Milliner, joueur du Stade Malherbe Caen, signe un maillot.Léo Milliner, joueur du Stade Malherbe Caen, signe un maillot. - Léo Besselievre

De plus, une séance de dédicaces a animé la grande partie de l'après-midi. Des sportifs caennais et locaux se sont prêtés au jeu, et ont rencontré les jeunes, qui faisaient la queue jusqu'à l'extérieur de la salle pour signer un maillot ou une affiche. Jules, 13 ans, a rencontré les joueurs du Stade Malherbe Caen : "C'est un honneur car ce sont des personnalités connues pour nous. Ce sont des joueurs de haut niveau", explique-t-il avec joie.

… et des sportifs qui ont leur rôle à jouer

Et du côté des athlètes, on comprend l'importance de cette mobilisation. Pendant 3 heures, les principaux clubs de l'agglomération se sont succédé, avec les Drakkars de Caen en Hockey, l'USO Mondeville en Basket, ou encore le Caen Tennis de Table Club. Tout l'effectif du Caen Handball était également présent. Parmi eux, Allan Villeminot, demi-centre des Vikings, se devait d'être investi dans la tâche : "D'avoir toute l'équipe, ça montre que ça nous tient à cœur d'être là parmi tous ces enfants, et on est content d'être là."

Allan Villeminot et ses coéquipiers du Caen Handball ont également joué le jeu des dédicaces.Allan Villeminot et ses coéquipiers du Caen Handball ont également joué le jeu des dédicaces. - Léo Besselievre

Louise Boulent, perchiste à Mondeville, est passée de l'autre côté de la barrière. Les éditions précédentes, elle s'occupait des animations et des pôles avec son club. Cette année, elle est invitée en tant que sportive locale. Elle souhaite que son parcours actuel donne envie aux jeunes : "Je trouve ça important de leur dire qu'on peut réussir dans le sport, dans tous les domaines. Quand on aime ce qu'on fait, et qu'on aime ce qu'on fait, on progresse, et on peut faire de belles choses", explique-t-elle. La jeune perchiste de 20 ans espère de nouveau enflammer le palais des sports Caen la Mer le 30 janvier prochain, à l'occasion de la deuxième édition du Perch'Xtrem.

Galerie photos
Allan Villeminot et ses coéquipiers du Caen Handball ont également joué le jeu des dédicaces. - Léo Besselievre Léo Milliner, joueur du Stade Malherbe Caen, signe un maillot. - Léo Besselievre 4 450 inscrits pour cette édition 2025. - Léo Besselievre

Caen. Une 34e édition du cross scolaire départemental qui bat tous les records
