En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. "Ils sont morts à cinq jours d'écart" : le maestro normand de "N'oubliez pas les paroles" bouleverse Nagui avec son histoire

Société. "N'oubliez pas les paroles" tient son nouveau maestro. Stéphane, candidat normand, impressionne autant par son parcours que par son humanité. Dans l'émission de France 2, il a confié à Nagui ce qu'il souhaite faire de ses gains, évoquant un projet familial et un don à une association de lutte contre le cancer. 

Publié le 12/01/2026 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. "Ils sont morts à cinq jours d'écart" : le maestro normand de "N'oubliez pas les paroles" bouleverse Nagui avec son histoire
Stéphane, nouveau maestro normand de "N'oubliez pas les paroles". - N'oubliez Pas Les Paroles Officiel (fb)

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis mercredi 7 janvier, Stéphane est le nouveau visage marquant de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Originaire de Normandie, le candidat enchaîne les victoires avec une régularité impressionnante.
En seulement quelques émissions, il s'est imposé comme un maestro solide, à la fois discret, précis et très apprécié du public.

Une cagnotte déjà impressionnante sur France 2

Ce samedi 10 janvier, Stéphane a franchi un cap symbolique. Face à Patrice puis Lily, il a dominé les épreuves avant de réaliser un sans-faute en finale sur Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara.
Résultat : 20 000 euros supplémentaires et une cagnotte portée à 64 000 euros en huit victoires.

Face à cette performance, Nagui n'a pas caché son admiration : "C'est bon, 64 000 euros !" Une annonce accueillie avec humilité par le maestro : "C'est inespéré, inespéré."

L'animateur a même projeté la suite avec enthousiasme, soulignant qu'il était "en route pour une dixième victoire" et potentiellement vers les 100 000 euros.

Un projet familial touchant pour ses gains

Invité à évoquer ce qu'il ferait de cette somme, Stéphane a d'abord parlé de sa famille et de sa maison à la campagne.
Son souhait : "J'espère pouvoir donner un jour un bout de terrain à ma fille pour qu'elle fasse sa maison derrière, comme ça les petits-enfants ne seront pas loin."

Une déclaration qui a surpris Nagui, avant que la fille de Stéphane ne confirme que cette idée venait bien d'elle.
Pour lui-même, le maestro reste mesuré : "Pour moi, je n'ai pas d'envies spéciales. Si j'aimerais bien voyager un peu plus, parce que je n'ai pas trop le temps de le faire."

“Ils sont morts à cinq jours d'écart” : le don qui bouleverse Nagui

Mais c'est surtout en évoquant un don associatif que Stéphane a profondément ému le plateau. Le candidat a expliqué vouloir soutenir un organisme qui lutte contre le cancer, en raison de son histoire personnelle : "Je voulais faire un don à un organisme qui lutte contre le cancer, parce que ma mère était là il y a six ans, elle était venue avec nous et depuis malheureusement elle est décédée, ainsi que mon père. Ils sont morts tous les deux, il y a trois ans, d'un cancer. A cinq jours d'écart."

Un témoignage livré avec pudeur, qui a laissé Nagui et le public sans voix.

Stéphane de retour ce lundi 12 janvier dans N'oubliez pas les paroles

Fort de ses 64 000 euros, Stéphane sera de retour ce lundi 12 janvier 2026 sur France 2 pour défendre son micro d'argent.
Un rendez-vous très attendu !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. "Ils sont morts à cinq jours d'écart" : le maestro normand de "N'oubliez pas les paroles" bouleverse Nagui avec son histoire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple