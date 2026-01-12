Télévision. "Ils sont morts à cinq jours d'écart" : le maestro normand de "N'oubliez pas les paroles" bouleverse Nagui avec son histoire

Depuis mercredi 7 janvier, Stéphane est le nouveau visage marquant de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Originaire de Normandie, le candidat enchaîne les victoires avec une régularité impressionnante.

En seulement quelques émissions, il s'est imposé comme un maestro solide, à la fois discret, précis et très apprécié du public.

Une cagnotte déjà impressionnante sur France 2

Ce samedi 10 janvier, Stéphane a franchi un cap symbolique. Face à Patrice puis Lily, il a dominé les épreuves avant de réaliser un sans-faute en finale sur Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara.

Résultat : 20 000 euros supplémentaires et une cagnotte portée à 64 000 euros en huit victoires.

Face à cette performance, Nagui n'a pas caché son admiration : "C'est bon, 64 000 euros !" Une annonce accueillie avec humilité par le maestro : "C'est inespéré, inespéré."

L'animateur a même projeté la suite avec enthousiasme, soulignant qu'il était "en route pour une dixième victoire" et potentiellement vers les 100 000 euros.

Un projet familial touchant pour ses gains

Invité à évoquer ce qu'il ferait de cette somme, Stéphane a d'abord parlé de sa famille et de sa maison à la campagne.

Son souhait : "J'espère pouvoir donner un jour un bout de terrain à ma fille pour qu'elle fasse sa maison derrière, comme ça les petits-enfants ne seront pas loin."

Une déclaration qui a surpris Nagui, avant que la fille de Stéphane ne confirme que cette idée venait bien d'elle.

Pour lui-même, le maestro reste mesuré : "Pour moi, je n'ai pas d'envies spéciales. Si j'aimerais bien voyager un peu plus, parce que je n'ai pas trop le temps de le faire."

“Ils sont morts à cinq jours d'écart” : le don qui bouleverse Nagui

Mais c'est surtout en évoquant un don associatif que Stéphane a profondément ému le plateau. Le candidat a expliqué vouloir soutenir un organisme qui lutte contre le cancer, en raison de son histoire personnelle : "Je voulais faire un don à un organisme qui lutte contre le cancer, parce que ma mère était là il y a six ans, elle était venue avec nous et depuis malheureusement elle est décédée, ainsi que mon père. Ils sont morts tous les deux, il y a trois ans, d'un cancer. A cinq jours d'écart."

Un témoignage livré avec pudeur, qui a laissé Nagui et le public sans voix.

Stéphane de retour ce lundi 12 janvier dans N'oubliez pas les paroles

Fort de ses 64 000 euros, Stéphane sera de retour ce lundi 12 janvier 2026 sur France 2 pour défendre son micro d'argent.

Un rendez-vous très attendu !