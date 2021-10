Caen. The Artist : "Je pense que Joseph Kamel peut aller très loin"

Il a le même timbre de voix que Joseph Kamel. Michel, son petit frère, n'est pas chanteur mais danseur. Il fait même partie du clip du titre phare Dis-moi.

"Qu'importe le résultat, je suis déjà fier"

Ce vendredi 15 octobre, le plus stressé sera sans doute le cadet, lorsque le Caennais Joseph Kamel disputera la finale de l'émission The Artist sur France 2. "Quand il est sur scène, il profite. Il est sûr de lui, et ça, ça m'émeut beaucoup." De leur naissance en Égypte à la scène de The Artist en passant par le Cargö à Caen, Michel Kamel, 23 ans, a suivi de près le parcours de son grand frère. "Il avait un appartement de 15 m2 qui était occupé par un studio de 10 m2. Il ne faisait que ça et ça ne s'est jamais arrêté", sourit-il. Selon lui, "le fait que 'Jo' ait commencé par la guitare avant le chant est un gros point fort". De sa voix grave et de sa prestance sur scène (2,04 m tout de même), Joseph Kamel va tenter de séduire le public. "Je suis fier de lui. J'y crois, je pense qu'il peut aller très loin. Qu'importe le résultat, l'important, c'est que le public apprécie les titres qu'il va chanter demain et qu'il continue de le suivre."

Joseph Kamel sera en prime sur France 2 vendredi 15 octobre, à 22 h 40.