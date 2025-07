Près de Lisieux. Collision entre une moto et voiture, le motard grièvement blessé

Une collision entre une moto et une voiture s'est produite ce samedi 12 juillet à Coquainvilliers, au lieu-dit Les Herbagettes.

Le pilote de la moto, un homme âgé de 20 ans a été grièvement blessé. Il a été évacué vers le CHU de Caen sous escorte policière.

Dans la voiture, il y avait quatre blessés plus légers : deux femmes de 31 et 63 ans et deux enfants de 5 et 2 ans. Les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier de Lisieux.