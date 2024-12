Pont-l'Evêque. Collision sur l'A13 : 3 blessés dont un grave

Une collision entre deux voitures s'est produite ce dimanche 1er décembre en début de soirée un peu avant 18 heures, sur l'A13, au niveau de Pont-l'Evêque. Les deux voitures ont fini leur course sur le toit. 3 personnes blessées dont une grièvement, une femme de 18 ans, héliportée vers le CHU de Caen. Une femme de 35 ans et un homme de 18 ans étaient plus légèrement blessés, mais leur état a nécessité leur transport vers le centre hospitalier Côte Fleurie.

L'A13 a été coupée à la circulation pour permettre la pose de l'hélicoptère de la Sécurité Civile et des opérations de secours.