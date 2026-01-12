En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
Près de Rouen. Sur un passage piéton, un octogénaire meurt percuté par un conducteur qui s'était endormi au volant

Sécurité. Un homme de 82 ans a été mortellement percuté par une voiture alors qu'il traversait sur un passage piéton, dimanche 11 janvier au Mesnil-Esnard. Le conducteur s'est endormi au volant.

Publié le 12/01/2026 à 14h01, mis à jour le 12/01/2026 à 18h06 - Par Gilles Anthoine
Un octogénaire a été mortellement percuté par une voiture sur un passage piéton au Mesnil-Esnard. - Illustration

Un homme de 82 ans a été mortellement percuté par une voiture, dimanche 11 janvier vers 15h, route de Paris au Mesnil-Esnard.

La victime était en train de traverser un passage piéton devant son lieu d'habitation. Elle est morte sur le coup.

Le conducteur s'est endormi

Le conducteur a reconnu qu'il s'était endormi au volant. Les tests d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. L'intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers et quatre engins.

