En Mayenne. Contre le Mercosur, le maire de cette commune retire le drapeau européen de sa mairie

Politique. Yannick Clavreul, maire de Simplé et agriculteur à la retraite, a enlevé le drapeau européen de sa mairie en solidarité aux agriculteurs mayennais et français face à l'accord du Mercosur.

Publié le 12/01/2026 à 12h06 - Par Simon Lebaron
Le maire de Simplé, Yannick Clavreul, a décidé de retirer le drapeau européen de sa mairie en solidarité avec les agriculteurs. - Commune de Simplé

C'est un geste symbolique dont il s'est targué sur les réseaux sociaux de sa commune. Yannick Clavreul, maire depuis 12 ans de Simplé, village de 400 âmes, a fait retirer le drapeau européen de sa mairie, "en solidarité à l'agriculture de Simplé, mayennaise et française", justifie-t-il.

Yannick Clavreul, maire de Simplé et agriculteur à la retraite :

"Cela m'inquiète pour l'avenir de mes enfants"

Cet agriculteur à la retraite a passé le flambeau à ses enfants il y a un an. Et trouve "inadmissible" l'accord du Mercosur. "C'est une situation qui m'inquiétait énormément avant, et qui m'inquiète encore plus pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants", témoigne-t-il.

Le traité de libre-échange doit être signé samedi 17 janvier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Paraguay. Sa ratification dépendra encore d'un vote, qui s'annonce serré, au Parlement européen, en février ou en mars.

