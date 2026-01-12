En ce moment Les Rues De Paris (feat Philippine Lavrey) La Légende de Monte Cristo
Près du Havre. Une voiture accidentée laissée dans un rond-point, le conducteur est recherché

Sécurité. Samedi 10 janvier, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture dans un rond-point à Gonfreville-l'Orcher. Le véhicule était non-roulant et le conducteur a préféré prendre la fuite. Une enquête est ouverte pour tenter de l'identifier.

Publié le 12/01/2026 à 14h05 - Par Gilles Anthoine
Après avoir accidenté sa voiture, un conducteur a pris la fuite. Une enquête est ouverte pour tenter de l'identifier. - Unsplash

La police du Havre est intervenue samedi 10 janvier vers 2h40 pour un accident suivi d'un délit de fuite.

Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule au rond-point de la route de Saint-Martin-du-Manoir à Gonfreville-l'Orcher. A l'arrivée des forces de l'ordre, le Renault Scénic était à cheval sur le rond-point et la chaussée, vide d'occupant. Les airbags étaient déclenchés et d'importants dégâts matériels rendaient la voiture non-roulante.

Absence de plaques d'immatriculation

Un départ de feu à hauteur de la boîte à gants a été rapidement maîtrisé par les policiers. La voiture n'avait pas de plaques d'immatriculation mais le véhicule a été identifié grâce à son numéro de série. La voiture était assurée et n'était pas déclarée volée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et tenter d'identifier le conducteur. Le véhicule a été placé en fourrière.

