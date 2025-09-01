Rouen. L'automobiliste tente de prendre la fuite lors d'un contrôle, son permis était suspendu

Lundi 1er septembre vers 1h25, une patrouille de police repère un automobiliste en infraction, rue Richard Wagner à Rouen. Le conducteur venait de griller un stop et roulait à vive allure.
Il prend la fuite à pied et essaie de se cacher
Les forces de l'ordre ont voulu le contrôler et lui ont demandé de s'arrêter. L'homme n'a pas obtempéré, il a même accéléré. L'automobiliste finira par s'arrêter sur un parking et prendre la fuite à pied. Il a essayé de se cacher derrière des voitures en stationnement.
Les policiers l'ont interpellé. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans dont le permis de conduire était suspendu.
