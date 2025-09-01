En ce moment Gimme Love SIA
Rouen. L'automobiliste tente de prendre la fuite lors d'un contrôle, son permis était suspendu

Sécurité. Un homme de 22 ans a refusé de se soumettre à un contrôle de police lundi 1er septembre à Rouen. Il a tenté de prendre la fuite mais a finalement été arrêté. Son permis de conduire était suspendu.

Publié le 01/09/2025 à 14h09 - Par Gilles Anthoine
Rouen. L'automobiliste tente de prendre la fuite lors d'un contrôle, son permis était suspendu
Un conducteur de 22 ans a refusé un contrôle de police en tentant de prendre la fuite. Il a finalement été interpellé. Son permis était suspendu. - Martin Patry

Lundi 1er septembre vers 1h25, une patrouille de police repère un automobiliste en infraction, rue Richard Wagner à Rouen. Le conducteur venait de griller un stop et roulait à vive allure.

Il prend la fuite à pied et essaie de se cacher

Les forces de l'ordre ont voulu le contrôler et lui ont demandé de s'arrêter. L'homme n'a pas obtempéré, il a même accéléré. L'automobiliste finira par s'arrêter sur un parking et prendre la fuite à pied. Il a essayé de se cacher derrière des voitures en stationnement.

Les policiers l'ont interpellé. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans dont le permis de conduire était suspendu.

