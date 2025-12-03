En ce moment Chiens LOUANE
D-Day. Le vétéran amérindien Charles Norman Shay est décédé à 101 ans

Société. Charles Norman Shay, vétéran américain qui a débarqué parmi les premiers sur la plage d'Omaha Beach est décédé ce mercredi 3 décembre. Il était une figure marquante de la mémoire en Normandie.

Publié le 03/12/2025 à 14h40 - Par Lilian Fermin
Charles Norman Shay était présent en juin 2020, en plein Covid. Son buste avait été installé près de la plage en 2017. - Marie Bailly-Levignac

Il avait débarqué parmi les premiers sur le sable d'Omaha Beach, au matin du 6 juin 1944. L'Amérindien Charles Norman Shay, né en 1924 dans une réserve de la tribu Penobscot, est décédé ce mercredi 3 décembre à l'âge de 101 ans.

"Il nous a quittés paisiblement, entouré de sa famille et de sa famille adoptive qui l'adoraient, avec la même grâce, la même gentillesse et la même force qui ont caractérisé sa vie inspirante", témoignent ses proches.

Il sera enterré à Omaha Beach

Membre de la première division d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait ensuite participé à la guerre de Corée. Charles Norman Shay était le dernier vétéran amérindien encore en vie. Il a participé à de nombreuses cérémonies commémoratives en Normandie, et habitait depuis quelques années dans la région. Sa sépulture était déjà prête, il sera enterré à Saint-Laurent-sur-Mer.

