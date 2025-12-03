En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Cette marque de vêtements commercialise son premier jean fabriqué en Normandie

Economie. La marque bretonne Mousqueton, connue pour ses collections inspirées du vestiaire marin, lance la commercialisation de son premier jean fabriqué en Normandie. Le vêtement est fabriqué dans les ateliers Kiplay, à Saint-Pierre-d'Entremont (Orne).

Publié le 03/12/2025 à 11h02 - Par Martin Patry
Orne. Cette marque de vêtements commercialise son premier jean fabriqué en Normandie
La marque bretonne Mousqueton a commercialisé son premier jean fabriqué dans l'Orne. - Mousqueton

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un pantalon sorti du bocage… Lundi 1er décembre, la marque bretonne Mousqueton a lancé la commercialisation de son premier jean fabriqué en Normandie. "On a une production assez large avec plusieurs types de vêtements et on produit partout dans le monde, explique Marie Languille, directrice marketing et communication de Mousqueton. Lorsque c'est possible, on aime avoir une production plus proche, en France", poursuit-elle.

Marie Languille sur la production du jean

Deux modèles en vente

C'est à Saint-Pierre-d'Entremont, dans l'Orne, que la société aux 17 magasins a décidé de fabriquer le fameux jean. "On propose deux modèles avec une coupe femme et une coupe homme, détaille Marie Languille. C'est un jean brut en coton, avec un peu d'élasthanne pour le confort", poursuit-elle.

La toile utilisée pour produire le pantalon est importée d'Italie. La confection se fait ensuite dans les ateliers ornais Kiplay. "On a travaillé avec eux jusqu'au développement du prototype. Aujourd'hui, il y a plusieurs postes de production, que ce soit pour la découpe de la toile ou la pose des différents éléments du jean. L'équipe de couturiers vient ensuite confectionner le pantalon, ça prend un certain temps", conclut la directrice marketing et communication de Mousqueton.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Cette marque de vêtements commercialise son premier jean fabriqué en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple