Orne. Cette marque de vêtements commercialise son premier jean fabriqué en Normandie

Un pantalon sorti du bocage… Lundi 1er décembre, la marque bretonne Mousqueton a lancé la commercialisation de son premier jean fabriqué en Normandie. "On a une production assez large avec plusieurs types de vêtements et on produit partout dans le monde, explique Marie Languille, directrice marketing et communication de Mousqueton. Lorsque c'est possible, on aime avoir une production plus proche, en France", poursuit-elle.

Marie Languille sur la production du jean Impossible de lire le son.

Deux modèles en vente

C'est à Saint-Pierre-d'Entremont, dans l'Orne, que la société aux 17 magasins a décidé de fabriquer le fameux jean. "On propose deux modèles avec une coupe femme et une coupe homme, détaille Marie Languille. C'est un jean brut en coton, avec un peu d'élasthanne pour le confort", poursuit-elle.

La toile utilisée pour produire le pantalon est importée d'Italie. La confection se fait ensuite dans les ateliers ornais Kiplay. "On a travaillé avec eux jusqu'au développement du prototype. Aujourd'hui, il y a plusieurs postes de production, que ce soit pour la découpe de la toile ou la pose des différents éléments du jean. L'équipe de couturiers vient ensuite confectionner le pantalon, ça prend un certain temps", conclut la directrice marketing et communication de Mousqueton.