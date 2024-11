Place du commerce. Du nouveau à Caen et dans l'agglomération

Pour des nouveautés commerciales, rendez-vous au nord de Caen, à Hérouville-Saint-Clair. Dans le centre commercial Carrefour, La Chaise Longue a ouvert ses portes début novembre pour trois mois, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour cause, le magasin, déjà présent dans Caen, propose tous types de produits décalés, de bien-être et de jeux : de quoi trouver des idées de cadeaux !

Des pâtisseries à l'inspiration anglaise

Au centre-ville de Caen, Eliot Forest et ses associés font évoluer l'affaire familiale Cookies Richard en la renommant Yolo, après quelques travaux. "On propose de quoi se faire plaisir, de l'évasion", confie-t-il, à propos du snacking et des pâtisseries gourmandes faits maison. "On s'est beaucoup inspirés des pâtisseries de Liverpool, en Angleterre."

Du côté du centre commercial Mondeville 2, Maison 123 vient remplacer Etam, enseigne du même groupe. "Chez nous, on retrouve des vêtements pour les femmes actives", explique Julie Pagny, responsable du magasin. Les clientes pourront choisir parmi "des coupes ajustées, des essentiels en toute saison, mais aussi des pièces de mode".