Rives de l'Orne. Une boutique de vêtements de marque "au kilo" va ouvrir

Cinq tonnes de vêtements de seconde main à chiner au kilo ! C'est avec ce concept original que la boutique éphémère Kilo Drop ("chute de kilo" en français) s'installe aux Rives de l'Orne de Caen. Du 4 au 18 janvier 2025, plus de 10 000 vêtements et accessoires de marque, 100% seconde main, sont à dénicher. Le kilo est à 20€, de nouvelles pièces (chemises, blousons rétro, accessoires tendance) seront proposées chaque jour pour tous les styles. Une occasion pour renouveler sa garde-robe de manière responsable et économique.