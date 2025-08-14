En ce moment LISZTOMANIA PHOENIX
Orne. Un automobiliste gravement blessé héliporté au CHU de Caen

Sécurité. Jeudi 14 août, une voiture a eu un accident dans la commune de Magny-Le-Désert, dans l'Orne. Le conducteur grièvement blessé a été héliporté au CHU de Caen.

Publié le 14/08/2025 à 17h33 - Par Soline Grellier
Sept sapeurs-pompiers de l'Orne ont porté secours à un automobiliste grièvement blessé après un accident dans la commune de Magny-le-Désert, jeudi 14 août. - Illustration

Jeudi 14 août, les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été appelés vers 14h40 dans la commune de Magny-le-Désert pour un accident de la circulation dans lequel une seule voiture était impliquée.

Sept sapeurs-pompiers sur place

Les faits se sont produits au croisement entre les routes départementales 151 et 402. Sept sapeurs-pompiers de La Ferté-Macé et Bagnoles-de-l'Orne ont été envoyés sur place pour porter secours au conducteur. La victime, grièvement blessée, a été transportée par hélicoptère au CHU de Caen.

