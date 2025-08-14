Orne. Un automobiliste gravement blessé héliporté au CHU de Caen

Jeudi 14 août, les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été appelés vers 14h40 dans la commune de Magny-le-Désert pour un accident de la circulation dans lequel une seule voiture était impliquée.

Sept sapeurs-pompiers sur place

Les faits se sont produits au croisement entre les routes départementales 151 et 402. Sept sapeurs-pompiers de La Ferté-Macé et Bagnoles-de-l'Orne ont été envoyés sur place pour porter secours au conducteur. La victime, grièvement blessée, a été transportée par hélicoptère au CHU de Caen.