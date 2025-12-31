Saint-Lô. Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin après les fêtes ? Voici les points de collecte

Les fêtes sont passées et il est temps de dire au revoir au sapin qui a illuminé votre intérieur et vos fêtes en décembre. Pour faciliter leur collecte et leur recyclage, la Ville de Saint-Lô met en place, du 2 au 23 janvier, quatre points de dépôt sécurisés, délimités par des barrières, répartis dans toute la ville :
- Derrière l'Office de Tourisme
- Parking de la Dollée, en bas de la rue du Mont Russel
- Parking avenue des Platanes, face au boulevard des Combattants
- Parking rue Auguste Lefrançois, dans le quartier Falourdel
Déposés sans décoration ou ni sac
Les sapins doivent être déposés sans décoration, sans sac et sans flocage. Une fois collectés, ces arbres auront une seconde vie : ils seront utilisés pour prévenir l'érosion du littoral en consolidant la dune de Gouville-sur-Mer.
