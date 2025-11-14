Saint-Lô. Une voiture finit à l'eau : un adolescent de 16 ans pris en charge

Une voiture a fini dans le fleuve la Vire vers 4h30, près de la discothèque Le Milton à Saint-Lô, au matin du vendredi 14 novembre. A son bord un adolescent âgé de 16 ans, qui a réussi à sortir seul du véhicule selon les informations des secours. Il a été pris en charge par la police.

16 sapeurs-pompiers mobilisés

16 sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Lô et de Cherbourg ont été engagés sur cette intervention.