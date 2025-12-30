Rouen. Des bus et des métros jusqu'à 6h du matin pour le réveillon du Nouvel An

Pour célébrer le passage de la nouvelle année, la Métropole Rouen Normandie et le réseau Astuce proposent une desserte spéciale Nouvel An. Le métro et les lignes de bus Teor circuleront toute la nuit du mercredi 31 décembre au jeudi 1er janvier, de 21h à 6h.

Le trafic prévu le 31 décembre

Concernant le métro, une rame toutes les 35 à 40 minutes est prévue entre Boulingrin et Saint-Sever au départ de Rouen, de 21h à 6h. Sur les lignes de bus Teor (T1, T2, T3), il y aura un Teor toutes les 20 minutes entre Mont-Riboudet et CHU Charles Nicolle et toutes les heures sur chaque branche de 21h30 à 6h. Pour ce qui est de la ligne de bus T4, le réseau Astuce indique qu'il y aura un bus toutes les 1h20, de 21h30 à 6h également. A noter aussi que la ligne du noctambus est supprimée.

Une association qui vous ramène chez vous

Et si vous ne prenez pas les transports en commun, vous pouvez faire appel à l'association rouennaise Les Dragons vous ramènent. Un bénévole conduit votre véhicule pendant qu'un second vous suit jusqu'à votre destination. Pensez à réserver en amont au 02 35 15 12 07 du lundi au jeudi de 9h à 21h, les vendredis et samedis de 10h à 5h.