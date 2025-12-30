En ce moment 12 to 12 SOMBR
Manche. La préfecture prolonge le niveau 1 du plan grand froid : ce qu'il faut retenir

Société. Face aux températures basses annoncées par Météo-France, le préfet de la Manche a décidé de prolonger le niveau 1 du plan grand froid. Le dispositif prévoit notamment des places d'hébergement supplémentaires et un renforcement des maraudes.

Publié le 30/12/2025 à 09h11 - Par Thierry Valoi
Le niveau 1 du plan grand froid prolongé dans la Manche. - Illustration

Météo France prévoit, dans la Manche, des températures basses pour les prochains jours. Ainsi, au vu de ces prévisions météorologiques, le préfet de la Manche a décidé de prolonger l'activation du niveau 1 du plan grand froid jusqu'à nouvel ordre.

Ouvrir des places d'hébergement

Le plan grand froid avait été déclenché mercredi 24 décembre à compter de midi. Ce déclenchement permet l'ouverture de places d'hébergement dans des centres communaux et le cas échéant, en hôtels, et une intensification des maraudes y compris en journée.

La salle Gandhi de Cherbourg-en-Cotentin ayant atteint sa capacité d'accueil maximale, les services de l'Etat dans la Manche ont également eu recours aux chambres d'hôtels à Avranches, Tourlaville et Saint-Lô.

Des maraudes aux horaires étendus

Les maraudes sont organisées régulièrement dans le département. Trois associations interviennent sur ce dispositif de veille sociale, dont certains horaires sont étendus par le déclenchement du niveau 1 : Conscience humanitaire, à Cherbourg-en-Cotentin, de 9h à 16h du lundi au vendredi et tous les jours de 20h30 à 23h30.

Le dispositif du plan hivernal dans la Manche est à retrouver sur le site de la préfecture de la Manche.

