Nouvel An. Un réveillon solidaire organisé pour les personnes seules dans le Calvados

Afin d'aider les personnes seules et isolées lors des fêtes, la paroisse Notre-Dame de la Délivrande, à Douvres-la-Délivrande, organise un réveillon solidaire, mercredi 31 décembre 2025. De quoi célébrer le passage à la nouvelle année en bonne compagnie.

90 personnes au total

Le père Laurent Berthout, curé de la paroisse, souligne la complexité de la tâche : "On veut vraiment rendre ce moment magique, et il fallait s'assurer que chaque personne venait seule, et non en groupe." Au total, 90 personnes, dont 20 paroissiens, se donneront rendez-vous à la maison d'accueil, pour fêter la nouvelle année. "Des activités et des chants animeront la soirée", ajoute le curé de la paroisse.

L'objectif principal est d'apporter "du bonheur à tout le monde, et de ne laisser personne sur le côté", ajoute le père Laurent Berthout. "La magie de la soirée" est entretenue par son tarif, collaboratif, permettant à chacun de mettre ce qu'ils veulent, mais surtout "ce qu'ils peuvent" comme l'a expliqué le curé de la paroisse, attaché au fait que chacun doit être seul, pour laisser libre cours à la rencontre et à la joie des fêtes de fin d'année.