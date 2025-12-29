Près de Rouen. Un accident entre une voiture et une rame de métro a perturbé la circulation

L'incident est survenu vers 15h30, à Sotteville-lès-Rouen, dans la métropole rouennaise. Un accident impliquant une rame de métro et une voiture s'est produit, dans le secteur de la rue du Colonel Fabien, mobilisant les sapeurs-pompiers, la police ainsi que les agents du réseau Astuce. La rame de métro était vide, indique le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. A l'intérieur de la voiture, en revanche, se trouvaient un homme et une femme âgés de 79 ans.

Des retards sur la ligne

Les deux personnes impliquées ont été examinées par les secours sur place. Leur état ne nécessitait pas une hospitalisation.

Cet incident a en revanche entraîné des perturbations sur le réseau Astuce, qui signalait vers 16h20 que de possibles retards pouvaient être constatés sur la ligne du métro.