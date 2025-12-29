En ce moment These Walls (feat. Pierre de Maere) DUA LIPA
Près de Rouen. Un accident entre une voiture et une rame de métro a perturbé la circulation

Sécurité. La circulation du métro de Rouen a été perturbée dans l'après-midi, lundi 29 décembre, en raison d'un accident entre une rame, heureusement vide, et une voiture.

Publié le 29/12/2025 à 17h49 - Par Célia Caradec
Près de Rouen. Un accident entre une voiture et une rame de métro a perturbé la circulation
Le métro de Rouen circule notamment à Sotteville, où s'est produit l'incident - photo d'archives. - Pierre Durand-Gratian

L'incident est survenu vers 15h30, à Sotteville-lès-Rouen, dans la métropole rouennaise. Un accident impliquant une rame de métro et une voiture s'est produit, dans le secteur de la rue du Colonel Fabien, mobilisant les sapeurs-pompiers, la police ainsi que les agents du réseau Astuce. La rame de métro était vide, indique le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. A l'intérieur de la voiture, en revanche, se trouvaient un homme et une femme âgés de 79 ans.

Des retards sur la ligne

Les deux personnes impliquées ont été examinées par les secours sur place. Leur état ne nécessitait pas une hospitalisation.

Cet incident a en revanche entraîné des perturbations sur le réseau Astuce, qui signalait vers 16h20 que de possibles retards pouvaient être constatés sur la ligne du métro.

Près de Rouen. Un accident entre une voiture et une rame de métro a perturbé la circulation
